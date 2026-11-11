Por: Portal Bogotá

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En la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Tunjuelito, las autoridades se encuentran reforzando las acciones para promover la legalidad, la seguridad y la convivencia en establecimientos comerciales. Según la información suministrada en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Tunjuelito realizó una jornada de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el barrio El Tunal, con el acompañamiento de la Policía Nacional. Estos operativos buscan garantizar que los bares y otros negocios nocturnos cumplan con los requisitos legales necesarios para su funcionamiento, conforme a la normativa vigente.

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Durante la jornada, las autoridades visitaron cinco establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria para operar en regla. De acuerdo con la información proporcionada, se encontró que cuatro de estos locales no contaban con la totalidad de documentos requeridos. En estos casos, la administración local y la Policía Nacional optaron por priorizar el acompañamiento pedagógico y la sensibilización comercial. Se enfatizó la necesidad de que los propietarios gestionen adecuadamente sus trámites y se les brindó orientación para que comprendan la importancia de operar bajo la legalidad.

No obstante, uno de los cinco establecimientos sí fue objeto de una medida correctiva: la suspensión temporal de la actividad económica por cuatro días, debido al incumplimiento de las normas establecidas. Esta decisión busca no solo sancionar, sino también servir como ejemplo para el resto de comerciantes sobre las consecuencias de no acatar la regulación.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, afirmó que la presencia de las autoridades en el territorio tiene como finalidad concientizar a los comerciantes acerca de la relevancia de cumplir con la ley. Collante aseguró que los espacios de entretenimiento nocturno deben operar bajo la norma para así asegurar la tranquilidad de las familias y los vecinos de El Tunal. También reiteró el compromiso de la Alcaldía con la pedagogía, el acompañamiento continuo y los controles necesarios para mantener el orden en la localidad.

Por último, la administración local anunció que continuará programando jornadas de inspección y sensibilización en los corredores nocturnos de Tunjuelito. El propósito es seguir promoviendo la legalidad en el comercio y la convivencia pacífica en toda la zona.

¿Qué es la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en establecimientos comerciales de Bogotá?

La Inspección, Vigilancia y Control (IVC) es una estrategia implementada por autoridades distritales y la Policía Nacional para revisar, verificar y acompañar a los establecimientos comerciales en el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento. Usualmente, se enfatiza la documentación obligatoria y el cumplimiento de la normativa, según explicó la Alcaldía Local de Tunjuelito en sus recientes operativos en El Tunal.

¿Por qué se aplican medidas correctivas a los bares y comercios nocturnos en Tunjuelito?

Las medidas correctivas, como la suspensión de actividades, se aplican cuando los establecimientos incurren en incumplimientos normativos, como la falta de documentos exigidos por las autoridades locales. Según explicó la administración de Tunjuelito, estas acciones buscan preservar la legalidad, la convivencia y la seguridad en los espacios nocturnos de la localidad, sirviendo también como ejemplo para otros comerciantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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