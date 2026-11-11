Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su firmeza en la lucha contra el tráfico de drogas, un flagelo que sigue afectando a distintas zonas de la ciudad. Según información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, la aparente venta de cachivaches en el centro de la capital escondía una alarmante actividad ilícita: una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes utilizaba menores de edad, llegando incluso a poner a una niña de cinco años cerca de la droga para evitar que las autoridades sospecharan y se acercaran al lugar de almacenamiento.

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La organización, identificada por las autoridades como ‘Los Caminantes’, tenía el parque Tercer Milenio como epicentro de sus operaciones. Según las investigaciones, llevaba cerca de cuatro años comercializando diferentes tipos de droga como marihuana, cocaína y tusi, siendo sus clientes más frecuentes habitantes de calle y menores de edad. El uso de estos últimos no solo amplificaba sus ventas, sino que también buscaba dificultar la labor de los entes de control.

La desarticulación de esta estructura se logró mediante la Operación Kratos, una acción conjunta liderada por el presidente Abelardo de La Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. Se desarrollaron seis diligencias de registro y allanamiento en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, las cuales concluyeron tras un año de labores investigativas. En estos procedimientos se emplearon agentes encubiertos, inspecciones judiciales, dibujos forenses, cotejos morfofaciales, reconocimientos fotográficos y vigilancia a objetos, lo que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la organización.

El operativo dejó como resultado la captura de nueve personas, ocho mediante orden judicial y una en situación de flagrancia. Entre los detenidos se destaca alias ‘Gafas’, señalado como administrador, así como los presuntos implicados conocidos como ‘Guájaro’, ‘Mona’, ‘Flaco’, ‘Pier’, ‘Zorro’, ‘Colombia’ y ‘Mueco’, quienes estaban, según la investigación, dedicados al expendio de estupefacientes. Los detenidos presentaban más de cuatro anotaciones judiciales previas, incluyendo receptación y hurto. De acuerdo con las autoridades, ‘Los Caminantes’ obtenían rentas diarias cercanas a ocho millones de pesos producto de su negocio ilegal.

Después de ser capturados, los nueve individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y los procesados deberán enfrentar cargos por concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, receptación y hurto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba ‘Los Caminantes’ en el parque Tercer Milenio de Bogotá?

Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, ‘Los Caminantes’ llevaban cerca de cuatro años comercializando marihuana, cocaína y tusi en el parque Tercer Milenio. Utilizaban menores de edad y una fachada de venta de cachivaches para encubrir su verdadera actividad, lo que dificultaba la detección por parte de las autoridades.

¿Qué es la Operación Kratos y cómo se desarrolló en Bogotá?

La Operación Kratos fue un operativo conjunto liderado por el presidente Abelardo de La Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán, que incluyó seis diligencias de registro y allanamiento, así como un año de investigaciones con agentes encubiertos y diversas técnicas judiciales. Permitiendo desarticular la estructura criminal y capturar a nueve implicados en la venta de drogas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.