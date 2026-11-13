Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante la mañana del viernes 13 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por una manifestación registrada en la calle 12 con carrera Octava, en pleno centro de la ciudad. Según información emitida por la Alcaldía de Bogotá, el evento ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Justicia, un punto neurálgico de la capital. Como medida preventiva ante la concentración de personas, se decidió el cierre temporal de la calle 12 en este cruce, lo que produjo una alteración significativa en el flujo habitual de vehículos.

Sigue a PULZO en Discover

La Policía y los Agentes Civiles, apoyados por el Grupo Guía, permanecen en la zona para controlar la situación y orientar a los ciudadanos sobre posibles rutas alternas. En un esfuerzo por mitigar el impacto, se recomienda a quienes necesiten desplazarse hacia el sur de la ciudad optar por la carrera Décima como vía alterna. A pesar de la presencia de personal encargado de agilizar el tráfico, la movilización en la carrera Octava, desde la avenida Jiménez, ha evidenciado un alto nivel de congestión durante varias horas de la mañana.

Este tipo de eventualidades no solo afectan a los conductores de vehículos particulares, sino también a los usuarios del sistema TransMilenio, el principal medio de transporte público en Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía, las rutas de TransMilenio pueden confrontar retrasos en sus itinerarios como consecuencia del cierre vial, lo que obliga a muchos pasajeros a prever demoras y buscar alternativas para cumplir sus desplazamientos cotidianos.

Ante este panorama, las autoridades insisten en la importancia de consultar las actualizaciones del estado de las vías antes de salir y planificar los recorridos con anticipación. La recomendación se hace especialmente relevante en una jornada en la que, adicionalmente, hay eventos culturales destacados, como la ‘Noche de los museos’, que también podrían aumentar la afluencia en diversas zonas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales hoy en el centro de Bogotá por manifestaciones?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la calle 12 con carrera Octava, cerca al Palacio de Justicia, permanece cerrada de manera preventiva debido a una manifestación. Esto genera congestión sobre la carrera Octava hacia el sur desde la avenida Jiménez, por lo que se sugiere utilizar la carrera Décima como vía alterna.

¿Cómo afecta una manifestación en la calle 12 con carrera Octava el servicio de TransMilenio?

La manifestación en la calle 12 con carrera Octava puede producir demoras en las rutas de TransMilenio, ya que el cierre preventivo altera los recorridos habituales en el centro de la ciudad. Los pasajeros deben considerar posibles retrasos y buscar información actualizada para planificar mejor sus trayectos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z