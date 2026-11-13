Por: Portal Bogotá

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El Festival de Cortos de Bogotá, conocido como Bogotá Short Film Festival o BOGOSHORTS, celebra su edición número 24 entre el 1 y el 8 de diciembre de 2026 con la consigna “Tantas estrellas como destinos”, según información publicada por bogota.gov.co. Este año, la ciudad de Bogotá se consolida como un gran escenario y motor del cine colombiano, al aportar 49 cortometrajes y videoclips que reflejan su diversidad cultural y creativa. Estas producciones, hechas por realizadores locales o rodadas en la capital, exploran temáticas como la vida cotidiana de los barrios, la memoria, la migración y los elementos fantásticos.

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La competencia nacional se distribuye en distintas categorías que reconocen la riqueza de propuestas audiovisuales. En ficción, siete cortometrajes, entre ellos ‘Lo entrañable’ de Valentina Laverde y ‘La rabia’ de Daniela López Moreno, retratan desde dramas sociales y familiares hasta relatos de metamorfosis y persecución. ‘Los poderes’, de Salim Jaller, y ‘La ley de las acciones’, de Carlos Hernández, muestran dilemas juveniles y tensiones con el entorno, mientras que producciones como ‘Escritorio’ y ‘Cuando retornen las garzas’ exploran los vínculos familiares y la memoria.

En el género documental, cuatro obras destacan temáticas relacionadas con el cuerpo, los vínculos y la identidad, como ‘Anatomía de un retrato’ de Juan Felipe León y ‘Prayer for All Simple Things’ de Diego Rojas, donde se sigue a una familia migrante durante más de una década. La animación también tiene un espacio relevante con siete obras que exploran, a través de la creatividad visual, preocupaciones sobre el dolor físico, la violencia, el desarraigo y el paso del tiempo. Ejemplo de esto es ‘A body that hurts’, de David Espitia Calderón.

La experimentación se manifiesta en cinco cortometrajes que desafían los lenguajes tradicionales del cine, así como en la Competencia Nacional de Videoclip, donde la música y el relato visual se combinan. El género fantástico y de terror también se expresa en obras como ‘Lo que él se lleva, no vuelve’ de Juan David Barragán Delgado y ‘HDLT’ del colectivo Artefactum Suba, con historias que parten de lo local para llegar a lo universal. Además, el Panorama Nacional y las secciones especiales abren la programación a otras geografías y temas como la migración, el trabajo y la memoria colectiva.

Para consultar la programación completa y más detalles sobre los cortometrajes que representan a Bogotá en el festival, puede visitar el sitio oficial www.bogoshorts.com, tal como indica bogota.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cortometrajes más destacados de Bogotá en el BOGOSHORTS 2026?

En la edición 24 del Bogotá Short Film Festival, los cortometrajes bogotanos destacados incluyen ‘Lo entrañable’, ‘La rabia’, ‘Los poderes’ y ‘Cuando retornen las garzas’ en la competencia de ficción, así como ‘Anatomía de un retrato’ y ‘Prayer for All Simple Things’ en el ámbito documental. Estas obras abordan temas de memoria, migración, familia y transformación desde el entorno de la capital.

¿Qué categorías de competencia se encuentran en el Bogotá Short Film Festival 2026?

De acuerdo con bogota.gov.co, el festival presenta categorías como Competencia Nacional de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, además de espacios para el género fantástico (F3 Fanático Freak Fantástico), Panorama Nacional y secciones especiales sobre migración, infancia y memoria. Cada una busca resaltar diferentes formas de narrar y reflexionar sobre el contexto bogotano y colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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