Un momento cargado de emociones se vivió durante la emisión de este jueves 12 de noviembre de ‘MasterChef Celebrity’, del Canal RCN. La presentadora Claudia Bahamón no pudo contener las lágrimas al recordar a su padre, Germán Bahamón Vanegas, y compartir con los concursantes el último mensaje de voz que recibió de él antes de su muerte.

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La situación ocurrió durante una prueba de caja misteriosa en la que los diez participantes que continúan en competencia encontraron un elemento inesperado en sus estaciones: grabadoras de casete con mensajes enviados por sus familiares.

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La dinámica buscaba conectar a los cocineros con sus seres queridos y sus historias personales antes de comenzar la preparación de los platos. Sin embargo, uno de los audios terminó tocando una fibra especialmente sensible para la presentadora.

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El mensaje de Emmanuel Restrepo hizo llorar a Claudia Bahamón

Uno de los momentos más emotivos del capítulo ocurrió cuando el actor Emmanuel Restrepo reprodujo la grabación que le había enviado su padre.

El mensaje conmovió al participante y provocó una reacción inmediata en Claudia Bahamón, quien terminó llorando al escuchar las palabras del familiar del concursante.

A partir de ese momento, la presentadora decidió contarles a los participantes por qué la dinámica tenía un significado especial para ella. Recordó la ausencia de su padre y explicó que conservaba un mensaje que recibió de él el día de su último cumpleaños juntos.

Bahamón relató que durante muchos años evitó celebrar su cumpleaños debido a una pérdida familiar que sufrió cuando tenía 15 años. Sin embargo, decidió recuperar esa tradición al cumplir 40, en enero de 2019, celebración que fue organizada por una de sus amigas.

“Qué falta hace el papá cuando no está. Cuando supe que íbamos a hacer este reto, me acordé del último mensaje que me dejó mi papá”, expresó durante el programa.

La presentadora también contó que su padre se había mostrado muy feliz al saber que sus amigas le estaban preparando una celebración. Lo que no imaginaba era que aquel saludo se convertiría en el último que recibiría de él.

Así fue el último mensaje que recibió Claudia Bahamón de su padre

Conmovida por el recuerdo, Claudia decidió compartir la grabación con los participantes y el equipo del programa. En el audio, Germán Bahamón le expresaba cuánto la quería y resaltaba algunas de las cualidades que admiraba de su hija.

“Me alegra saber que hoy te están celebrando tus amigas los 40 años. Quiero decirte que tú me gustas toda, cuando te ríes porque contagias, cuando lloras porque muestras sentimientos tan lindos. Me gusta cuando defiendes al mundo de las amenazas del ambiente y de los animales. Una vez más, te adoro. Un besito”, se escuchó en la grabación.

Las palabras de su padre provocaron un momento de silencio en la cocina, mientras los concursantes y los integrantes del jurado, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, acompañaban a la presentadora.

Claudia nos abrió su corazón en MasterChef Celebrity con un mensaje de su papá y Pautips rompió en llanto al recordar esa ausencia que tanto la ha marcado 🥺❤️‍🩹. #masterchefcelebrity #masterchefcelebritycolombia https://t.co/CWTlmF8RAB — Canal RCN (@CanalRCN) November 13, 2026

¿De qué murió el papá de Claudia Bahamón?

Germán Bahamón Vanegas, padre de la presentadora, falleció en noviembre de 2019, después de sufrir un accidente de tránsito en el departamento de Bolívar.

Su muerte fue un golpe muy fuerte para Claudia, quien en diferentes oportunidades ha recordado públicamente el vínculo cercano que tenía con él.

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El mensaje que compartió en ‘MasterChef Celebrity’ permitió conocer un recuerdo especialmente significativo de su relación: una grabación en la que su padre le expresaba orgullo, admiración y cariño pocas horas antes de fallecer.

Tras la emisión del capítulo, el momento también generó reacciones entre los seguidores del programa en redes sociales, quienes destacaron la sensibilidad de la presentadora al compartir una experiencia tan personal frente a las cámaras.

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