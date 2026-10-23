Claudia Bahamón atraviesa una nueva etapa en su vida familiar. La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ habló sobre la tristeza que le ha provocado la partida de su hijo mayor, Samuel Brand, quien dejó Colombia para comenzar sus estudios universitarios en Madrid, España.

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La confesión se conoció durante una entrevista en el programa ‘Buen Día Colombia’, del Canal RCN, donde le preguntaron por la difícil despedida y la tusa que estaría viviendo desde que su hijo salió de casa. Aunque se trata de un paso importante para el joven, para la presentadora ha significado acostumbrarse a una rutina distinta.

Claudia Bahamón habló de la salida de su hijo de casa

Samuel, de 18 años, decidió viajar a España para continuar con su formación académica y comenzar a construir su propio camino lejos de su familia. La noticia ha llenado de orgullo a Claudia, pero también le ha dejado un vacío en el hogar que compartía con sus dos hijos.

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Durante la conversación televisiva, la presentadora reconoció que está experimentando lo que muchas familias conocen como el síndrome del nido vacío, una etapa que llega cuando los hijos empiezan a independizarse y dejan la casa familiar.

“Sí, el famoso nido vacío lo estoy viviendo. Sí, 18 años, se fue a estudiar a Madrid y pues nada, ahorita estoy solita con Luca”, comentó Bahamón, al explicar cómo ha cambiado su día a día después de la partida de Samuel.

La huilense, reconocida por su trabajo al frente de ‘MasterChef Celebrity’, ahora comparte más tiempo en casa con su hijo menor, Luca Brand. Sin embargo, sabe que esa compañía tampoco será permanente, pues él también se acerca a una etapa en la que podría emprender su propio camino.

A Claudia Bahamón le quedarían pocos años con su hijo menor en casa

En la misma entrevista, le preguntaron cuánto tiempo le faltaba para vivir una situación similar con Luca. Su respuesta dejó claro que la presentadora ya piensa en el momento en que también tendrá que adaptarse a la independencia de su segundo hijo.

“No, pero dos años y medio. Dos años y medio lo tengo”, respondió, al referirse al tiempo que calcula que todavía podría compartir con él en casa.

La situación representa un cambio emocional para Bahamón, quien ha acompañado de cerca el crecimiento de sus hijos y ahora debe acostumbrarse a que uno de ellos viva en otro país. Aunque la distancia hace parte de los nuevos planes de Samuel, la presentadora no ocultó que extraña tenerlo en casa.

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Samuel Brand también comenzó a abrirse camino en el modelaje

Además de iniciar sus estudios en España, el hijo mayor de Claudia Bahamón y el director de cine Simón Brand ha comenzado a explorar otros proyectos personales. En mayo de 2026, Samuel debutó en las pasarelas del Bogotá Fashion Week, evento que tuvo un significado especial para su madre, quien también dio sus primeros pasos como modelo en ese escenario hace más de dos décadas.

La presentadora ha expresado públicamente el orgullo que siente por los logros de sus hijos y el respaldo que les brinda cuando toman decisiones importantes para su futuro.

Ahora, con Samuel instalado en Madrid y Luca todavía en casa, Bahamón enfrenta una etapa distinta de la maternidad: acompañar a sus hijos mientras construyen sus propios caminos y aprender a vivir con la nostalgia que dejan los cambios familiares.