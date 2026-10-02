Claudia Bahamón expresó su indignación luego de encontrarse con un video en el que aparece un hombre sentado sobre una tortuga marina en una playa. La presentadora compartió las imágenes y cuestionó la conducta frente al animal.

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La escena muestra al hombre sobre el caparazón de la tortuga mientras esta permanece en la arena, aparentemente durante un momento relacionado con su proceso de anidación. El video comenzó a circular en distintas plataformas y provocó cuestionamientos de usuarios por la manera en que fue tratado el animal.

Bahamón no ocultó su molestia al referirse a lo ocurrido. “Qué horror, de verdad. Esta gente tan insensible. Me duele el alma hondo, hondo, hondo”, escribió al compartir la grabación.

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La presentadora también cuestionó la falta de conciencia frente a la fauna silvestre y añadió: “A estas alturas de la vida, esta falta de conciencia ya no se perdona”. Su reacción se produjo en línea con los mensajes sobre protección ambiental que suele compartir públicamente.

¿Qué ocurrió con la tortuga marina?

El video difundido no permite establecer públicamente el lugar exacto ni la fecha en que fue grabado, y tampoco se conoce la identidad del hombre que aparece en las imágenes. Semana señaló además que no había, hasta la publicación de la nota, un pronunciamiento oficial de una autoridad ambiental sobre una eventual investigación.

Las tortugas marinas utilizan las playas para procesos relacionados con su reproducción y anidación. La interacción directa de personas con estos animales puede alterar su comportamiento natural, por lo que las imágenes generaron cuestionamientos sobre la forma en que algunos visitantes se acercan a la fauna silvestre.

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