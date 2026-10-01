Por: EL PILON SA

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Frente a la emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, diversos artistas representativos del folclor vallenato decidieron sumarse a una campaña solidaria. Esta iniciativa fue concebida tras los daños generados por el movimiento telúrico en el centro y occidente de Colombia, con el objetivo de prestar apoyo a las poblaciones más afectadas.

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De acuerdo con lo informado en el texto, el cantautor Gilberto Daza lideró la convocatoria de una nómina de intérpretes de distintas generaciones del género vallenato, para producir una versión colectiva de su tema ‘¿Quién dijo miedo?’. La propuesta tiene como pilar fundamental que el total de los ingresos obtenidos por las reproducciones digitales de la canción durante los años 2026 y 2027 sean destinados directamente a la asistencia y reconstrucción en las áreas golpeadas por el sismo.

Dentro del proyecto participan figuras reconocidas como Iván Villazón, Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Elder Dayán Díaz, Karen Lizarazo, Gusi, Óscar Gamarra, Alex Martínez, Samuel Morales y Sergio Luis Rodríguez (acordeonero). Esta diversidad de talentos demuestra un compromiso transversal en el ámbito musical y comunitario. La campaña se plantea una meta clara: alcanzar los 10 millones de reproducciones en servicios de música digital, para transformar ese volumen de audiencia en recursos tangibles que favorezcan a quienes más lo necesitan.

Gilberto Daza explicó, en relación al alcance del proyecto y el mecanismo de recaudación, que el 100 % de los ingresos por ‘streaming’ (término que hace referencia a la reproducción continua de contenido digital en plataformas como Spotify y Apple Music) serán canalizados hacia la reconstrucción de Colombia. El cantautor subrayó la función participativa de cada oyente: “Cada vez que le des play, estás poniendo un ladrillo o entregando un plato de comida”. El artista invitó a unirse a través del enlace en su perfil, enfatizando que esta es una oportunidad para que toda la comunidad aporte de manera directa a la reconstrucción del tejido social y material.

La canción ‘¿Quién dijo miedo?’ regresa de su repertorio original de contenido espiritual y motivador, pero ahora reconvertida en herramienta concreta de apoyo para las comunidades damnificadas, estableciendo así un nexo evidente entre arte, solidaridad y reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas vallenatos que participan en la campaña ‘¿Quién dijo miedo?’ por el terremoto?

En la versión colectiva de la canción ‘¿Quién dijo miedo?’ participan reconocidas figuras del vallenato como Iván Villazón, Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Elder Dayán Díaz, Karen Lizarazo, Gusi, Óscar Gamarra, Alex Martínez, Samuel Morales y el acordeonero Sergio Luis Rodríguez. Bajo la convocatoria de Gilberto Daza, estos artistas representan tanto generaciones históricas como nuevas voces del folclor colombiano, uniendo sus talentos en favor de los damnificados por el sismo.

¿Cómo se transforman las reproducciones digitales de la canción ‘¿Quién dijo miedo?’ en ayudas para las comunidades afectadas?

De acuerdo con la explicación del cantautor Gilberto Daza, el 100 % de los ingresos generados por las reproducciones digitales de la canción entre 2026 y 2027 será destinado a la reconstrucción y asistencia en las regiones más golpeadas por el terremoto. Así, cada reproducción (“play”) en plataformas de ‘streaming’ permite convertir la participación del público en recursos concretos, con la meta de alcanzar 10 millones de reproducciones para maximizar el impacto de la ayuda solidaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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