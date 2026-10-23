Manuel Teodoro habló de los momentos más difíciles de su vida y contó cómo las drogas y el alcohol se convirtieron en una forma de afrontar heridas emocionales que arrastraba desde su infancia.

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El periodista y director de Séptimo Día compartió su testimonio en el espacio de entrevistas ‘De carne y hueso’, donde recordó las circunstancias que marcaron su lucha contra las adicciones, según publicó Semana el 22 de octubre de 2026.

Además, el comunicador se refirió a la separación de sus padres y al distanciamiento que tuvo con su papá, quien permaneció en Filipinas después de la ruptura familiar. Según relató, pasó cerca de diez años sin mantener contacto con él, una situación que profundizó sus sentimientos de abandono y dejó una huella en su vida.

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“Encontré en las drogas y el alcohol ese escape que me hacía sentir capaz de sobrevivir”, expresó Teodoro durante la conversación, citada por Semana. El periodista explicó que el consumo comenzó como una manera de sobrellevar el dolor emocional, pero con el tiempo se convirtió en un problema que afectó distintas áreas de su vida.

Su experiencia también estuvo marcada por la dificultad para reconocer que había perdido el control sobre el consumo de alcohol. Aunque consiguió desarrollar una trayectoria destacada en los medios de comunicación, el éxito profesional no resolvió los conflictos personales que llevaba consigo desde sus primeros años.

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¿Qué recordó Manuel Teodoro sobre sus adicciones?

Uno de los episodios que más lo marcó ocurrió durante su estancia en un centro de rehabilitación. En ese periodo recibió la visita de su entonces esposa, Anny, y de sus hijos, Sebastián y Camila. Allí tuvo que explicarle a su hija menor por qué estaba internado y por qué necesitaba recibir tratamiento.

El periodista recordó que intentó explicarle a la niña que tenía un problema que le impedía controlar el consumo una vez comenzaba a beber. La conversación quedó grabada en su memoria, especialmente por la preocupación de su hija frente a la posibilidad de que su padre muriera.

“Estoy haciendo esto para no morirme, porque si sigo tomando como yo estaba tomando, es posible que me hubiera muerto”, le respondió, según el relato recogido por Semana.

La situación familiar fue uno de los factores que lo llevaron a reconocer la gravedad de su adicción y la necesidad de buscar ayuda especializada. Su proceso de recuperación no estuvo libre de dificultades, pues antes de alcanzar la sobriedad tuvo varios intentos y recaídas.

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¿Cómo logró Manuel Teodoro rehabilitarse?

En diciembre de 2006, Teodoro ingresó a un centro especializado para comenzar un tratamiento contra su dependencia del alcohol. Allí permaneció durante 65 días y posteriormente continuó su proceso para mantenerse alejado del consumo.

Con el paso de los años, el periodista ha hablado públicamente sobre las consecuencias que tuvo la adicción en su vida personal y familiar. En esta nueva conversación, también reflexionó sobre la influencia de las experiencias de su infancia y la importancia de reconocer los problemas para buscar acompañamiento.

Actualmente, Teodoro continúa vinculado al periodismo colombiano como director y presentador de Séptimo Día, programa de investigación de Caracol Televisión. Su testimonio expone una faceta personal distinta de la que el público conoce por su trabajo en pantalla y recuerda el largo camino que recorrió para superar una etapa difícil de su vida.

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