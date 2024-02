El director de Séptimo Día, uno de los programas de periodismo de investigación con mayor rating en la televisión colombiana, contó detalles exclusivos de la adicción al alcohol que por poco acaba con su vida.

Manuel Teodoro Bermúdez es uno de los periodistas más respetados en el país. Nació en Estados Unidos con ancestros colombianos y filipinos.

Recientemente habló con María Elvira Arango, en el podcast de PorqueQuieroEstarBien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, en el que reveló la manera en la que se fue adentrando en un mundo oscuro, al que no desearía regresar.

El reconocido periodista atribuyó las causas de su adicción a la situación que vivió en su niñez, por cuenta de la juventud de sus padres, y la poca atención que tenían él y sus hermanos.

“No planearon el embarazo y por obligación los casaron, tenían 18 años (…) Los amo y los perdono, pero ellos no supieron cómo mostrar amor, no supieron cómo ser papás, ellos tenían sus propios traumas, eran seres humanos”.

Teodoro insistió en que no es culpa de sus padres la manera en la que le criaron a él y sus hermanos, pero también admitió que la relación con sus papás, marcaron sin duda el camino que empezó a recorrer.

Con el paso del tiempo, el matrimonio de sus padres se fracturó, y la separación fue tan traumática, que según Manuel, hubo hasta secuestro de hijos, “un divorcio violento, mi papá nos llevó a Filipinas, dejó a mi mamá tirada en Colombia, eso fue muy duro, mi mamá se fue a Filipinas, nos buscó, no quiso quedarse, un divorcio de película”.

Tras el rompimiento, cuenta Teodoro, su padre empezó a vivir una vida de excesos y durante unas vacaciones con sus hermanos en Bogotá, se vio obligado a quedarse en Colombia.

“Mi papá no quiso que regresáramos a Filipinas, le pedí que por favor me mandara el tiquete y me dijo que no, él estaba feliz con su vida allá y mi mamá, Dios la bendiga, había encontrado una nueva vida aquí”.