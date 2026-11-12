Catalina Fernández Gómez, conocida en redes como Cata Amatista, falleció el 12 de noviembre a los 24 años, tras enfrentar un cáncer. Una de las despedidas más emotivas fue la de su expareja, la influenciadora Alix Escobar, quien publicó una carta para recordar su historia de amor.

Sigue a PULZO en Discover

La familia confirmó la muerte en un comunicado en los perfiles de la joven. Allí indicó que había “partido de este plano material” y agradeció el apoyo recibido. También pidió que Catalina no sea recordada solo por la enfermedad. “El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, expresaron sus allegados.

Tras conocerse la noticia, seguidores y colegas compartieron condolencias. Escobar publicó fotografías junto a Catalina y escribió sobre la pérdida: “La vida me dio el primer amor más maravilloso del mundo. Escúchame cada vez que te diga te amo para sentirte cerca de nuevo, y gracias por todas las veces que nos los dijimos”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alix Escobar (@alixesco)

La influenciadora describió el desconcierto tras la muerte de quien fue su pareja. “El hueco que siento ahora mismo es tan profundo que me disocia y me aturde, más que otras veces. Me deja en pausa y con mucho silencio de no saber tantas cosas”, manifestó en la carta.

Aunque la relación había terminado, Escobar destacó el cariño que permanecía entre ambas. “De las grandes preguntas de mi vida: ¿por qué se va tan rápido un ser como tú? Con tanta luz en su mirada, con tanto potencial y brillo único”, escribió. Luego resumió el vínculo: “Gracias por llenar cada espacio con tu energía linda, por ser mi polo a tierra muchas veces, por la historia que construimos y que fuimos prueba de un amor real, hasta lo último, chiquita”.

Catalina se dio a conocer en redes por su trabajo como actriz y creadora de contenido en Cali. Desde 2023 compartió parte de su proceso de salud con su comunidad en internet, sus intereses artísticos y mensajes de esperanza para personas que atravesaban situaciones similares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.