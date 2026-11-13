Por: Portal Bogotá

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La campaña “Tome un libro, léalo y déjelo volar”, impulsada actualmente por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, busca que la ciudadanía de Bogotá devuelva a la circulación los ejemplares de Libro al Viento que ya fueron leídos en casa. Esta acción pretende fortalecer el carácter público de los libros distribuidos gratuitamente dentro del programa, con el objetivo de que más personas en la capital puedan acceder a la literatura sin costo alguno. De acuerdo con Idartes, la iniciativa pone énfasis en ampliar los circuitos de circulación y en contagiar la práctica del intercambio, haciendo que los libros lleguen continuamente a nuevos lectores.

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El propósito de Libro al Viento, creado en 2004 según Idartes, ha sido fomentar la lectura por medio de un modelo de circulación basado en la confianza ciudadana. Los libros no se entregan bajo registros ni condiciones estrictas: el ejemplar recibido puede ser leído y luego compartido en diversos espacios públicos, eliminando barreras y facilitando su paso libre entre las personas. En dos décadas, dicho programa ha distribuido millones de ejemplares en diferentes puntos de Bogotá y publicado más de 150 títulos que incluyen literatura universal, latinoamericana y colombiana, tanto obras reconocidas como menos conocidas, para lectores de todas las edades.

En la actualidad, se reconoce la existencia de cuatro colecciones dentro de Libro al Viento. La colección Universal, de color naranja, abarca obras de distintas épocas y lugares; la colección Capital, identificada en morado, reúne textos relacionados con Bogotá y su entorno; la colección Inicial, verde limón, está dirigida a la infancia y primeros lectores; mientras que la colección Lateral, azul aguamarina, explora géneros alternativos como novela gráfica, caricatura, epistolarios e ilustración.

La circulación de los ejemplares de Libro al Viento se da a través de espacios como las Máquinas Libro al Viento, Puntos de Encuentro y otros sitios culturales, educativos y comunitarios de la ciudad. Las personas interesadas en dejar o recoger libros pueden consultar los puntos habilitados a través de los canales oficiales de Idartes. Según la información proporcionada por Idartes, al devolver los ejemplares ya leídos, se promueve la participación ciudadana, el uso y disfrute de los bienes públicos y el acceso democrático a la literatura para todos los habitantes de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa Libro al Viento en Bogotá?

El programa Libro al Viento, de acuerdo con Idartes, opera bajo un sistema de circulación libre: los ejemplares se entregan sin requisitos y los lectores pueden leerlos y luego compartirlos nuevamente en puntos autorizados. Existen colecciones para públicos de todas las edades y los libros circulan en espacios públicos educativos y culturales de Bogotá.

¿Dónde puedo entregar o recoger libros de Libro al Viento?

Las personas pueden entregar o recoger ejemplares de Libro al Viento en las Máquinas Libro al Viento, Puntos de Encuentro y otros espacios comunitarios orientados por Idartes. Para conocer los lugares habilitados, es recomendable consultar la información oficial que Idartes difunde en sus plataformas digitales.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.