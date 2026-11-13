La inflación en Colombia podría completar seis años consecutivos por encima de la meta del Banco de la República.

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Según las proyecciones de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2026 cerca del 6,6%, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los servicios y los alimentos.

La advertencia se conoce luego de que la inflación anual llegara al 6,3% en octubre, frente al 6,29% de septiembre y al 5,51% registrado en el mismo mes de 2025.

Además, fue el nivel más alto desde julio de 2024, lo que evidencia que las presiones sobre el costo de vida continúan.

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De acuerdo con Anif, los servicios registraron una variación anual del 7,2%, mientras que los alimentos aumentaron 7,3%.

Entre los productos que más presionaron el indicador estuvieron la papa, cuyo precio subió 98% en un año, la carne de res y las frutas frescas.

Por divisiones de gasto, alojamiento y servicios públicos, alimentos, restaurantes y hoteles, y transporte concentraron cerca del 77% de la inflación anual de octubre. También tuvieron incidencia las comidas en restaurantes y el transporte urbano.

Aunque algunos bienes mostraron incrementos más moderados, Anif considera que todavía no existen señales suficientes para anticipar una reducción sostenida de la inflación.

Esto mantiene la preocupación por el encarecimiento de los gastos cotidianos de los hogares colombianos.

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