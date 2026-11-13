Por: Portal Bogotá

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La correcta disposición de residuos voluminosos y escombros en Bogotá se ha convertido en una prioridad para la administración distrital. De acuerdo con la información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se invita a la ciudadanía a acercarse a los diferentes Ecopuntos habilitados en la ciudad, especialmente en la jornada señalada para el sábado 14 de noviembre de 2026. Esta iniciativa busca fortalecer el compromiso de mantener limpia la capital y ofrecer soluciones a los bogotanos para que puedan deshacerse de muebles, escombros y enseres que ya no tienen utilidad y que no son recolectados por los operadores habituales de aseo.

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En estos Ecopuntos, de acuerdo con la UAESP, las personas pueden entregar escombros, residuos de construcción y demolición, así como otros de gran tamaño como colchones, madera, muebles y tejas. Se recalca que este servicio se presta semanalmente en distintas localidades, lo que facilita que la ciudadanía tenga a su disposición alternativas sostenibles para la gestión de residuos que, de otra forma, podrían terminar abandonados en el espacio público.

Cuidar los barrios depende en buena parte de que los habitantes asuman la responsabilidad de separar los residuos de manera adecuada, respetar los horarios y usar los canales definidos por las autoridades para la disposición de objetos grandes. De acuerdo con la UAESP, Bogotá puede lucir mejor si se siguen estas recomendaciones y se utilizan las herramientas digitales disponibles, como la página web Aseo Bogotá. En este portal la ciudadanía tiene acceso a información detallada sobre los servicios de aseo, recolección de basuras y disposición adecuada de escombros y objetos voluminosos, así como tips útiles para mantener el orden en las comunidades.

La experiencia de los Ecopuntos ratifica la importancia del trabajo en equipo entre ciudadanos y entidades públicas para conservar el entorno urbano y fomentar la cultura del cuidado ambiental en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde llevar escombros y muebles viejos en Bogotá según la UAESP?

La UAESP recomienda utilizar los Ecopuntos habilitados en diferentes localidades de Bogotá para llevar escombros, residuos de construcción y muebles viejos. Estos puntos de recolección funcionan semanalmente y permiten a los ciudadanos disponer correctamente de residuos que no recoge el operador habitual de aseo.

¿Qué residuos acepta un Ecopunto en Bogotá?

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, los Ecopuntos están dispuestos para recibir residuos como escombros, materiales de construcción y demolición, colchones, madera, muebles y tejas, entre otros objetos voluminosos que no son recogidos dentro del servicio tradicional de aseo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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