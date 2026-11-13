Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su esfuerzo constante para contrarrestar el delito de hurto. En un reciente procedimiento llevado a cabo por la Policía Nacional, específicamente a través de una patrulla de vigilancia adscrita a la estación de policía de Puente Aranda, se produjo la aprehensión de un adolescente de 16 años, quien fue señalado por un ciudadano de haber robado, junto a otro individuo, una bicicleta. Esto ocurrió luego de que la central de radio alertara a los uniformados sobre una riña en vía pública, en el sector del barrio Remanso, donde el joven fue retenido por varios ciudadanos antes de la llegada de las autoridades.

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Según información oficial difundida por la Policía Nacional, una vez en el lugar, un ciudadano se acercó a los agentes y denunció al menor, indicando que minutos antes había sido víctima del robo en el que participaron al menos dos personas. Gracias a la intervención de la comunidad y a las voces de auxilio emitidas por la víctima, los uniformados iniciaron el seguimiento del presunto responsable, logrando alcanzarlo en la calle 18 Sur.

Tras la aprehensión, el adolescente fue dejado bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada en Colombia de adelantar los procesos judiciales e investigativos relacionados con los hechos denunciados. Además, de acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional, durante el año 2026, en la localidad de Puente Aranda, se han capturado en flagrancia a 951 personas por la comisión de diferentes delitos, lo que evidencia el incremento de operativos y la constante vigilancia en la zona.

Las autoridades reiteran la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de denunciar cualquier hecho delictivo o comportamiento sospechoso. Para ello, recuerdan la disponibilidad de la Línea de Emergencias 123 y la recomendación de dirigirse al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano. La denuncia oportuna, conforme lo señala la Policía Nacional, es fundamental para el desarrollo de sanciones e investigaciones, y resulta clave a la hora de contribuir con los esfuerzos para que Bogotá sea una ciudad cada vez más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo procedió la Policía Nacional ante el caso de hurto en Puente Aranda?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los uniformados acudieron al lugar tras ser alertados por la central de radio sobre una riña en el sector del barrio Remanso, donde encontraron a un joven de 16 años retenido por ciudadanos. Tras la denuncia de la víctima y las indicaciones de la comunidad, los agentes intervinieron, siguieron y capturaron al presunto responsable, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué es clave denunciar delitos en Bogotá a través de la línea 123?

Según la invitación de la Policía Nacional, la denuncia es esencial para que se puedan sancionar a los responsables y avanzar en los procesos investigativos que ayuden a combatir el crimen. La Línea de Emergencias 123, disponible en toda la ciudad, permite a los ciudadanos reportar hechos delictivos y comportamientos sospechosos, siendo un canal directo de colaboración entre la comunidad y las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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