Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Navidad es Cultura 2026’ consolidará una de las apuestas más ambiciosas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) de Bogotá, que seleccionó a 137 artistas especializados en danza, música, teatro y circo para protagonizar espectáculos gratuitos de gran formato durante la temporada de fin de año. De acuerdo con información divulgada por la SCRD y citada en su publicación en la red social x, los montajes se llevarán a cabo en tres escenarios emblemáticos de la ciudad: Plaza de Bolívar, Plaza Cultural La Santamaría y Parque Metropolitano El Tunal.

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El objetivo de esta programación es brindar una oferta cultural descentralizada y de acceso libre tanto para residentes como para turistas que transiten por Bogotá durante las celebraciones decembrinas. Los eventos estarán distribuidos, de manera estratégica, en distintos puntos de la ciudad para fortalecer la apropiación del espacio público y resaltar el rol de las artes como vehículo de memoria y encuentro ciudadano, según la información publicada por la SCRD en su canal oficial.

Cada uno de los escenarios tendrá una propuesta original y adaptada a la naturaleza masiva y al aire libre de los espacios. En la Plaza de Bolívar, en pleno centro histórico, la programación estará liderada por el montaje ‘Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar’, pensado para renovar la interacción de los asistentes con la música y el movimiento. En la Plaza Cultural La Santamaría, el público podrá asistir a la obra ‘Quelec y la semilla del futuro’, que integra danza contemporánea, acrobacias y elementos teatrales, creando una trama en la que se exploran valores como la imaginación y la proyección hacia el porvenir.

Por su parte, el Parque Metropolitano El Tunal será el escenario para ‘¿Qué le pasó a la Navidad?’, pensado para disfrute familiar, con una perspectiva lúdica sobre el espíritu decembrino; esta misma obra fue referenciada durante la convocatoria como ‘La semilla de la Navidad’. Todo este despliegue escénico responde a un proceso de selección riguroso en el que, según el anuncio oficial, fueron elegidos artistas con experiencia y creatividad para materializar este gran encuentro cultural.

Tras el anuncio del elenco, la SCRD indicó que los escogidos ya iniciaron ensayos intensivos y que la expectativa ciudadana gira en torno a la publicación del calendario oficial de funciones, el cual se dará a conocer próximamente.

¿Cuáles son los espectáculos principales de ‘Navidad es Cultura 2026’ en Bogotá?

Los espectáculos principales incluyen ‘Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar’ en la Plaza de Bolívar, ‘Quelec y la semilla del futuro’ en la Plaza Cultural La Santamaría y ‘¿Qué le pasó a la Navidad?’ —referida también como ‘La semilla de la Navidad’— en el Parque Metropolitano El Tunal. Todas estas producciones reúnen talento en danza, música, teatro y circo, y forman parte de la agenda gratuita ofrecida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

¿Cómo fueron seleccionados los artistas para ‘Navidad es Cultura 2026’ en Bogotá?

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), la selección de los 137 artistas que forman parte de ‘Navidad es Cultura 2026’ se fundamentó en la búsqueda de talento creativo, experiencia escénica y la capacidad de llevar a cabo producciones de gran formato. Los elegidos participarán en montajes multidisciplinarios que destacan el papel del arte en las celebraciones decembrinas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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