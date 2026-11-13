El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre la llegada de Luz Stella Murgas a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Anadi) y le dedicó un mensaje de bienvenida en el que destacó su trayectoria y la importancia de trabajar conjuntamente con el sector privado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella anunció decisión con Fondo Milagro luego de renuncia del gerente: “Era lo correcto”)

A través de su cuenta de X, el mandatario manifestó su satisfacción por la elección de Murgas y planteó la necesidad de unir esfuerzos para impulsar el desarrollo económico del país.

El jefe de Estado también publicó un video en el que expresó su reconocimiento a la nueva dirigente gremial y destacó una característica particular de su llegada al cargo.

“Compatriotas, estoy feliz de que en la Andi tengamos a una mujer como presidente, de la calidad humana, de las condiciones intelectuales y de la trayectoria de Luz Stella Murgas. Bienvenida, presidente. Muchas gracias por todo lo que hace, y estoy seguro de que de su mano, junto al Gobierno nacional, con los industriales, vamos a sacar este país adelante”, manifestó.

Al finalizar su intervención, De la Espriella agregó: “La primera mujer presidente de la Andi y costeña, mejor se daña”.

Acá, el mensaje del presidente:

Colombia enfrenta grandes desafíos que nos exigen trabajar unidos, y junto a la ANDI impulsaremos el desarrollo de todos los colombianos. ¡Bienvenida @luzstellamurgas, presidente de la @ANDI_Colombia! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 https://t.co/GXXdZlcN2I — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

Luz Stella Murgas es la primera mujer en presidir la Aandi

La llegada de Murgas representa un hecho histórico para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, pues se convirtió en la primera mujer en asumir su presidencia desde la fundación de la organización, en 1944.

La dirigente fue elegida el 10 de noviembre de 2026 por la Junta de Dirección General del gremio, después de un proceso de selección que evaluó diferentes perfiles para asumir la representación del empresariado colombiano.

Murgas es abogada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario. Durante ocho años trabajó en Ecopetrol y posteriormente ocupó cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre ellos la vicepresidencia de Promoción y Asignación de Áreas.

Antes de llegar a la Andi, se desempeñaba como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), cargo que ocupaba desde 2021.

La llegada de Murgas se da tras la salida de Bruce Mac Master

El nombramiento de Luz Stella Murgas también se produce después de la salida de Bruce Mac Master, quien estuvo cerca de 13 años al frente de la Andi.

El dirigente presentó su renuncia en octubre de 2026 y, en su comunicación, hizo referencia a circunstancias que, según explicó, habían dificultado el funcionamiento de la organización.

“En las últimas semanas se han presentado circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación. Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente”, señaló Mac Master en su carta de renuncia.

Su salida se produjo en medio de tensiones entre el gremio empresarial y el Gobierno de De la Espriella, por lo que la llegada de Murgas abre una nueva etapa en la relación entre ambos sectores.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.