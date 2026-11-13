El presidente Abelardo de la Espriella ratificó la continuidad operativa del Fondo Milagro a pesar de la renuncia de Jaime Uribe y anunció que designará en breve a un nuevo gerente para liderar la reconstrucción tras el terremoto.

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A través de un pronunciamiento oficial publicado este viernes 13 de noviembre en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), el mandatario confirmó la salida inmediata del anterior director de esa entidad reconstructora.

El jefe de Estado explicó que aceptó formalmente la dimisión de Jaime Andrés Uribe Tamayo luego de haberla exigido directamente frente a los cuestionamientos sobre los altos salarios aprobados.

Mediante este mensaje, el Ejecutivo busca blindar institucionalmente el patrimonio autónomo encargado de coordinar las obras de recuperación en las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto.

Asimismo, el presidente enfatizó que su administración actúa con transparencia frente a las fallas administrativas detectadas dentro de la planta de 27 empleados del Fondo Milagro denunciada por la senadora Kamelia Zuluaga.

“Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”, advirtió De la Espriella al referirse a la nómina mensual cercana a los $765 millones cuestionada públicamente.

El mandatario sostuvo además que ejerce un liderazgo firme para garantizar la austeridad estatal y supervisar rigurosamente cada decisión tomada por los directivos nombrados dentro del aparato gubernamental.

“No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, puntualizó en su comunicación divulgada por redes sociales.

De igual forma, envió una advertencia categórica a todo su equipo administrativo respecto a la estabilidad laboral y el cumplimiento estricto de las políticas fijadas desde la Casa de Nariño.

“Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, recalcó el presidente colombiano.

Finalmente, confirmó que el organismo seguirá operando sin interrupciones: “En las próximas horas anunciaré quién asumirá la dirección del Fondo Milagro”, concluyendo así su pronunciamiento oficial sobre el relevo directivo.

¿Qué es el Fondo Milagro?

El Fondo Milagro es un patrimonio autónomo creado por el Gobierno Nacional de Colombia para coordinar, financiar y ejecutar la reconstrucción integral tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Su creación respondió directamente a la emergencia sísmica de magnitud 7,4 que afectó gravemente al Eje Cafetero, dejando miles de damnificados y severos daños en infraestructura pública y privada.

Administrado mediante contrato fiduciario con Fiducoldex, este vehículo financiero centraliza recursos públicos, aportes territoriales y donaciones privadas para agilizar la contratación sin los trámites ordinarios de ejecución presupuestal tradicional.

Entre sus funciones principales figura la estructuración técnica de proyectos orientados a reconstruir viviendas, hospitales, acueductos, corredores viales y sedes educativas destruidas en municipios como Dosquebradas y Pereira.

Adicionalmente, el organismo impulsa programas urgentes de reactivación económica, recuperación del empleo local y entrega de subsidios habitacionales para las familias que perdieron sus hogares durante la catástrofe natural.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estableció este mecanismo buscando acelerar las inversiones prioritarias y articular esfuerzos interinstitucionales entre ministerios, gobernaciones, alcaldías municipales y entidades técnicas especializadas.

Durante sus primeros meses de operación, la entidad concentró sus labores en levantar inventarios de afectaciones, priorizar zonas críticas de intervención y definir cronogramas de obra en Risaralda.

El Ejecutivo ordenó revisar inmediatamente la escala salarial, aceptó la renuncia de su primer gerente Jaime Andrés Uribe Tamayo y anunció relevos directivos inmediatos.

De esta manera, el Fondo Milagro continúa operando como el instrumento central del Estado colombiano para ejecutar las obras de recuperación y reconstrucción definitiva en las regiones afectadas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.