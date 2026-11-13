Un sismo de magnitud 2,3 se registró en la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026 en el municipio de Calima (El Darién), en el Valle del Cauca, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 5:56 a. m. y tuvo una profundidad de 100 kilómetros.

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De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 3,96° de latitud y -76,74° de longitud.

Entre los municipios más cercanos al punto del evento se encuentran Restrepo y Calima, ambos ubicados a 28 kilómetros, mientras que Buenaventura se encuentra a una distancia aproximada de 32 kilómetros.

El evento fue registrado por nueve estaciones de monitoreo y su localización fue verificada mediante un análisis manual del organismo.

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El informe técnico reportó un RMS de 0,8 segundos y un GAP de 120 grados, parámetros utilizados para evaluar la precisión de la información sísmica.

Aunque la magnitud fue baja, el movimiento quedó registrado en los sistemas de vigilancia del país. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en el territorio nacional para identificar y documentar este tipo de fenómenos naturales.

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