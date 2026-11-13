Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha fortalecido sus espacios de apoyo para la población LGBTI. Durante el mes de octubre, las casas LGBTI ubicadas en Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Teusaquillo y Los Mártires se convirtieron en escenario de dos iniciativas importantes: talleres de escritura creativa y roperos solidarios. Estas actividades han sido impulsadas por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en colaboración con empresas privadas y voluntarios, de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.

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En particular, las casas LGBTI Amapola Jones, Edward Hernández y Sebastián Romero recibieron talleres de escritura creativa guiados por el periodista Álvaro Cuéllar. Los participantes encontraron en estos talleres un espacio para estimular su imaginación y aprender distintas técnicas narrativas. Entre las actividades desarrolladas estuvieron la redacción colectiva de relatos usando la técnica del ‘cadáver exquisito’, la elaboración de historias cortas a partir de títulos dados por los mismos asistentes y ejercicios simples como escribir un manual para encender un fósforo. Estas dinámicas permitieron que los asistentes, como Carolina (participante del taller), descubrieran nuevas formas de narrar y, al mismo tiempo, experimentaran la escritura como una práctica liberadora y entretenida.

Además de los talleres literarios, se puso en marcha la iniciativa ‘La Re-Pinta’. Este proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social transforma donaciones de ropa en espacios similares a tiendas de moda, brindando a quienes asisten la posibilidad de elegir prendas de manera libre y digna. La estrategia se implementó en las cuatro casas LGBTI mencionadas, con el acompañamiento de empresas y voluntarios del sector privado como Homecenter, Ogilvy y Koaj. En cada una de estas sedes se acondicionaron estanterías, ganchos, espejos y bolsas, junto con una selección variada de ropa entregada por donantes.

Los organizadores, para crear una experiencia más cercana a la de una tienda real, decoraron los roperos con murales y ambientaciones especiales, buscando que las personas usuarias accedan a las prendas de acuerdo con sus gustos y preferencias. De este modo, la estrategia no solo facilita el acceso a prendas de vestir, sino que dignifica el acto de recibir donaciones, haciendo sentir a los beneficiarios como cualquier cliente de una tienda convencional.

Ambas iniciativas consolidan a las casas LGBTI de Bogotá como puntos clave para el apoyo, el reconocimiento y la integración social de la diversidad en la ciudad, según información suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿En qué consisten los talleres de escritura creativa en las casas LGBTI de Bogotá?

Los talleres de escritura creativa dictados en las casas LGBTI consisten en ejercicios que ayudan a los participantes a explorar su imaginación y a descubrir distintas formas de contar historias. Actividades como la técnica del ‘cadáver exquisito’ y la creación de relatos a partir de títulos permiten a quienes asisten experimentar la escritura como un proceso libre, divertido y creativo, bajo la orientación de profesionales como el periodista Álvaro Cuéllar.

¿Cómo funciona la iniciativa ‘La Re-Pinta’ en las casas LGBTI de Bogotá?

‘La Re-Pinta’ es un programa que transforma las donaciones de ropa en una experiencia similar a la de comprar en una tienda, donde las personas pueden elegir las prendas que desean de acuerdo con sus preferencias. Los espacios han sido adaptados con estanterías, espejos y ambiente decorativo, permitiendo que el acceso a ropa donada sea digno y personalizado, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Integración Social y aliados del sector privado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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