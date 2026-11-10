Por: El Espectador

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El expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, expresó su preocupación por la actual estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Durante un evento en la Universidad del Rosario, realizado en el marco de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz, Santos cuestionó el enfoque del mandatario y señaló que le inquietaba ver a un presidente que, a una década de ese trascendental acuerdo, "se pasea entre cadáveres". Esta observación surge después de las recientes acciones de De la Espriella, quien firmó una bomba antes de autorizar la llamada “Operación Noah”, el séptimo bombardeo liderado por su gobierno, dirigido contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en una zona rural de Tibú, Norte de Santander, según lo reportó El Espectador.

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El foro, titulado "A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas", contó además con la presencia de figuras destacadas como el general retirado Óscar Naranjo y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Durante el encuentro, Marín enfatizó lo señalado por Santos, y advirtió que "la guerra es un daño en el sistema" y que no se debe celebrar el número de bajas presentadas en combate, haciendo un llamado a replantear la manera en la que se conciben los logros en materia de seguridad nacional. De acuerdo con lo expuesto en el evento, la celebración de las muertes en combate plantea un serio debate ético y político, especialmente a la luz de la historia reciente y las heridas provocadas durante el conflicto armado.

Pastor Alape, integrante del proceso de paz y panelista invitado, no asistió al foro porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no autorizó su participación. Sin embargo, envió un mensaje en el que defendió el trabajo de la justicia transicional y afirmó que “el mío es un testimonio de que la justicia funciona”. Esta reflexión sirvió para destacar la relevancia de la justicia especial creada tras la firma del acuerdo como un mecanismo legítimo para enfrentar los crímenes cometidos durante décadas de violencia.

Santos recordó que, desde su llegada a la dirección de las Fuerzas Militares en 2010, buscó cambiar la concepción del éxito militar. Según explicó, se trataba de pasar de medir los triunfos por la cantidad de bajas, como ocurrió durante el fenómeno de los llamados falsos positivos, a valorar más las desmovilizaciones y capturas. Esta transformación institucional fue presentada como uno de los principales retos y logros en la ruta hacia la paz.

Pese a las críticas y cuestionamientos, el gobierno De la Espriella ha mantenido una posición distante frente a los resultados del Acuerdo de Paz que Santos firmó en representación del Estado colombiano. Sectores críticos consideran que los temas en discusión, como las operaciones militares y la justicia, siguen vigentes y plantean desafíos de cara al futuro del país.

¿Por qué Juan Manuel Santos critica la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella?

Según lo expuesto por Santos durante el evento de la Universidad del Rosario, su crítica se fundamenta en la preocupación por un modelo de seguridad que prioriza los resultados militares en términos de bajas enemigas, repitiendo prácticas del pasado que relacionan el éxito con el número de cadáveres, en vez de centrar los esfuerzos en procesos de paz, desmovilización y la protección de la vida.

¿Qué papel cumple la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el proceso colombiano?

La Jurisdicción Especial para la Paz, mencionada por Pastor Alape, es un mecanismo de justicia transicional surgido tras el Acuerdo de Paz firmado por Santos. Su función es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, buscando así verdad, reparación y justicia para las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.