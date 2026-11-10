Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá mantiene su enfoque decidido para enfrentar el crimen organizado, y recientemente se conoció un operativo que resultó clave en esta lucha. De acuerdo con información suministrada por el Distrito y la Policía de Bogotá, la organización conocida como los ‘Illimani’ fue desarticulada tras una investigación de un año. Esta banda es señalada de cometer homicidios selectivos y de la venta de estupefacientes en espacios públicos de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación requirió el despliegue de diferentes estrategias tecnológicas y de inteligencia. Drones registraron en tiempo real los movimientos de los presuntos integrantes, mientras que un agente encubierto de la Policía de Bogotá logró infiltrarse en la estructura criminal. Este agente recopiló evidencia y contribuyó a identificar a los principales cabecillas, así como a otros miembros relevantes en la comisión de los delitos.

Según las autoridades citadas en la publicación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el material recolectado permitió visibilizar cómo los ‘Illimani’ distribuían estupefacientes a plena luz del día, utilizando como refugio diversos escondites en viviendas y espacios públicos como paredes, tubos y zonas debajo de escaleras. Además, la investigación relaciona a esta organización con homicidios, incluyendo un doble asesinato en abril de 2025 y el homicidio de un taxista ocurrido el 15 de enero del mismo año.

Las pruebas fueron fundamentales para ejecutar seis allanamientos, logrando la captura de seis presuntos integrantes de la banda. Entre ellos figura la posible cabecilla y un presunto coordinador de homicidios, quien ya había sido capturado en 2025 por porte ilegal de armas. Otros detenidos tendrían la función de vender drogas o alertar a los sicarios sobre la presencia de autoridades y objetivos. Esta operación debilitó significativamente las rentas ilegales del grupo, calculadas en aproximadamente 100 millones de pesos al mes, según las fuentes oficiales.

De acuerdo con la Policía de Bogotá, cinco de los seis capturados enfrentan antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto y amenazas. Tras su captura, todos recibieron medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras siguen los procesos judiciales respectivos. Las autoridades destacan la importancia de la colaboración ciudadana e insisten en que cualquier hecho delictivo debe ser denunciado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave en la lucha por la seguridad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda criminal los ‘Illimani’ en Ciudad Bolívar, según las autoridades?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los ‘Illimani’ coordinaban la comercialización de estupefacientes en lugares públicos y ocultaban las sustancias en espacios improvisados como paredes y debajo de escaleras. Además, se les atribuyen homicidios selectivos y el uso de roles especializados, como vendedores y alertadores de la presencia policial, para eludir controles y mantener el control de las rentas ilícitas en Ciudad Bolívar.

¿Qué es una medida de aseguramiento en centro carcelario y cuándo se aplica a presuntos criminales?

La medida de aseguramiento en centro carcelario es una decisión judicial que ordena la detención preventiva de una persona mientras se adelanta el proceso en su contra, generalmente aplicada cuando existe riesgo de fuga, continuidad del delito o peligro para la sociedad. En el caso de los presuntos integrantes de los ‘Illimani’, el juez tomó esta medida tras considerar la gravedad de los delitos imputados y los antecedentes judiciales de los capturados.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)