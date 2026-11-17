Por: Noticiero 90 minutos

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El pasaporte es un documento fundamental para cualquier colombiano que planee salir del país, pues actúa como una identificación oficial en el extranjero. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, la solicitud de este documento es obligatoria para todos los ciudadanos sin importar la edad, lo que lleva a que miles de personas tramiten el pasaporte cada año. Sin embargo, existen errores comunes durante el proceso, especialmente en las oficinas de pasaportes del Valle, identificados por la gobernación.

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El trámite inicia con la solicitud de una cita ante la oficina correspondiente. Tanto si se gestiona el pasaporte por primera vez como si se trata de una renovación, es indispensable presentarse para que tomen la foto y validen la documentación. Antes de asistir, la gobernación recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y asegurarse de portar todos los papeles exigidos. Los problemas suelen comenzar cuando los usuarios omiten estos pasos básicos.

Un error frecuente entre quienes renuevan el pasaporte es llegar a la cita sin el documento anterior. Este olvido es relevante porque, para completar el procedimiento, es obligatorio anular el pasaporte antiguo, lo que solo se puede hacer si se entrega físicamente. Omitirlo puede generar inconvenientes y demoras. Un segundo aspecto crítico concierne a la cédula de ciudadanía. Muchos colombianos presentan únicamente la versión digital de esta identificación, pero el trámite exige la cédula física. Estos descuidos evidencian la importancia de leer detalladamente los requisitos antes de presentarse a la cita.

En el caso de los menores de edad, es esencial comprobar que se lleve una copia del registro civil. Dicha copia debe estar expedida por notario, registrador o cónsul y debe incluir el espacio destinado a notas, que regularmente está en la parte inferior del documento. Este detalle puede pasar desapercibido para algunos padres o acudientes, pero omitirlo podría resultar en que el trámite no se complete en el día de la cita.

Según la información recopilada por Noticiero 90 Minutos, atender estos puntos ayuda a evitar retrasos y dificultades en la obtención del pasaporte. Para quienes tengan dudas adicionales, la página oficial de la Gobernación del Valle ofrece un listado actualizado de requisitos y pasos a seguir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que deben evitarse al tramitar el pasaporte en el Valle?

Los errores más comunes identificados por la gobernación consisten en no llevar el pasaporte anterior al proceso de renovación, presentar únicamente la cédula digital en vez de la física y no contar con la copia correcta del registro civil para menores de edad. Estas fallas pueden impedir que el trámite se realice en una sola cita, generando molestias y pérdida de tiempo para los ciudadanos.

¿Qué documentos se deben presentar para sacar el pasaporte colombiano por primera vez?

Quienes tramitan el pasaporte por primera vez deben solicitar una cita, revisar los requisitos en la página de la gobernación y presentarse con los documentos requeridos. Es indispensable llevar la cédula de ciudadanía física. Para menores, resulta fundamental presentar una copia adecuada del registro civil expedida por notario, registrador o cónsul, asegurando que incluya el espacio para notas en la parte inferior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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