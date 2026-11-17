Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inauguró las obras del nuevo Tanque El Quindío, ubicado en la parte alta de los cerros surorientales, proyecto clave para el abastecimiento de agua potable en Bogotá. De acuerdo con Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, esta infraestructura refuerza el suministro de agua y beneficia directamente a 26 barrios de la localidad de San Cristóbal, situada en el suroriente de la capital. La obra incrementa la capacidad de almacenamiento de agua potable disponible para 50.000 habitantes de la zona.

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Según palabras de Avendaño, recogidas en el reporte oficial publicado por la Alcaldía de Bogotá, el tanque El Quindío "mejora las condiciones de almacenamiento y distribución del agua potable, fortaleciendo la confiabilidad del sistema y garantizando un mejor suministro para los habitantes de la parte alta de la localidad de San Cristóbal".

La inversión para este proyecto alcanzó los 9.400 millones de pesos. Las labores ejecutadas incluyeron la construcción de un tanque en concreto reforzado y la instalación de tuberías y redes necesarias para la alimentación, control de llenado y distribución del recurso hídrico. De acuerdo con la gerente de la EAAB, la capacidad de almacenamiento pasó de 2.500 a 4.150 metros cúbicos tras la entrada en operación de esta nueva infraestructura, respondiendo a la necesidad de ampliar el sistema matriz de acueducto del sur de la ciudad.

La ampliación beneficia a la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 050 de la localidad de San Cristóbal, donde se encuentran barrios como Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Arrayanes V, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Gloria Oriental, Las Gaviotas, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, San José Suroriental, San Rafael Usme, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Villabel y Yomasa.

Además de garantizar mayor volumen de suministro, la obra contribuye a mejorar la presión, calidad y continuidad del servicio en el sector. Según la EAAB, la terminación de este tipo de proyectos fortalece la infraestructura de abastecimiento de agua potable y representa avances en la calidad de vida de los habitantes del sur de Bogotá, ampliando la cobertura para los residentes de los cerros orientales.

La EAAB destaca que seguirá trabajando para fortalecer la infraestructura de la ciudad, apostando al bienestar, desarrollo y mejores condiciones de vida para los bogotanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de San Cristóbal se benefician con el Tanque El Quindío?

Los barrios que reciben directamente los beneficios del Tanque El Quindío pertenencen a la UPZ 050 de la localidad de San Cristóbal. Entre ellos se cuentan Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Arrayanes V, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Gloria Oriental, Las Gaviotas, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, San José Suroriental, San Rafael Usme, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Villabel y Yomasa.

¿En qué consiste la infraestructura del Tanque El Quindío y cuál es su impacto?

La infraestructura del Tanque El Quindío incluye un tanque en concreto reforzado, nuevas tuberías y redes complementarias para gestionar el almacenamiento, control de llenado y distribución de agua potable. Esto ha permitido aumentar la capacidad de almacenamiento hasta 4.150 metros cúbicos, beneficiando a 50.000 habitantes y reforzando la confiabilidad y continuidad del sistema de acueducto en San Cristóbal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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