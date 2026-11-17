Por: Portal Bogotá

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Los agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Bogotá tienen como plazo máximo el viernes 20 de noviembre para declarar y pagar las retenciones correspondientes al quinto bimestre de 2026, es decir, las practicadas durante septiembre y octubre de ese mismo año. Esta obligación tributaria es fundamental para contribuir al desarrollo de la ciudad, pues asegura que los recursos anticipados ingresen de manera oportuna a las finanzas públicas del distrito, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH).

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La SDH hace un llamado para que se cumpla con la declaración y el pago de las retenciones de ICA dentro del plazo estipulado, ya que el retardo puede acarrear sanciones e intereses para quienes no hagan el trámite a tiempo. Así lo recalcó Pablo Verástegui, director de Impuestos, quien aconsejó a los agentes retenedores "revisar con anticipación la información correspondiente y realizar la declaración y el pago dentro del plazo establecido". El objetivo es que los recursos derivados de esta retención se sumen prontamente a las arcas distritales, sin contratiempos ni demoras administrativas que afecten la inversión pública.

El mecanismo de retención, conocido como ReteICA, permite que los agentes retenedores descuenten un porcentaje del impuesto de Industria y Comercio cuando se hagan pagos o abonos en cuenta sujetos a la obligación. Posteriormente, ese valor descontado debe ser declarado y transferido a Bogotá. Entre quienes deben cumplir con esta obligación se encuentran las entidades de derecho público, los grandes contribuyentes definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como las personas o entidades designadas mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020 y los intermediarios o terceros que participen en operaciones donde se genere la retención.

Para facilitar el proceso, los agentes retenedores pueden ingresar de manera virtual a www.haciendabogota.gov.co, donde pueden presentar la declaración y hacer el pago en línea o generar el recibo para pago presencial en las entidades financieras autorizadas. La Secretaría recomienda verificar minuciosamente la información antes de reportar y no esperar hasta el último día para cumplir la obligación tributaria. Además, invita a realizar los trámites solamente a través de los canales oficiales y consultar dudas en las redes sociales institucionales, donde se encuentran como @HaciendaBogota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se declara y paga el impuesto de Industria y Comercio ReteICA en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, quienes sean agentes retenedores pueden declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio (ReteICA) de manera virtual en el sitio web www.haciendabogota.gov.co, seleccionando la opción Pagos Bogotá y posteriormente ICA–ReteICA. También pueden generar el recibo para pago presencial en bancos autorizados. Es indispensable revisar la información antes de reportar y no dejar este trámite para último momento.

¿Quiénes están obligados a actuar como agentes retenedores del ICA en Bogotá?

De acuerdo con la SDH, deben actuar como agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio en Bogotá entidades de derecho público, grandes contribuyentes definidos por la DIAN, personas o entidades designadas mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020 y los intermediarios o terceros que participen en operaciones sujetas a la retención, según la reglamentación vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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