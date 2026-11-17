Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta una atractiva propuesta cultural para los habitantes y visitantes de Bogotá, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Se trata de la obra de teatro ‘Profundo’, creada especialmente para niñas y niños de 0 a 5 años y sus cuidadores. Este evento se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, situado en la carrera séptima #28-66, en pleno centro de la ciudad. Lo más destacado es que el acceso es completamente gratuito, permitiendo que más familias puedan disfrutar de una experiencia artística única según información difundida por el propio Idartes.

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‘Profundo’ es una obra que fusiona el arte de los títeres con música en vivo. Cuatro artistas son los encargados de dar vida a una atmósfera submarina, llenando el escenario con personajes, objetos y paisajes sonoros que transportan a las y los espectadores a lo más profundo del océano. La historia gira en torno a Abby, una pequeña pez, quien junto a sus amigos y el abuelo Barau, emprende un viaje de descubrimiento. La puesta en escena invita a explorar temas como la diversidad, la singularidad de cada ser y la manera en que las emociones afloran a raíz de la pérdida y el recuerdo, todo bajo una narrativa poética y delicada.

De acuerdo con la información oficial, la obra busca que las familias se acerquen al arte desde edades tempranas y construyan lazos a partir del reconocimiento emocional y simbólico de las experiencias humanas. El acceso a la función está sujeto a algunas condiciones: cada niña o niño debe estar acompañado por un adulto responsable. Si bien las y los mayores de 6 años pueden asistir, esto solo está permitido cuando forman parte del grupo familiar de la niña o niño de primera infancia. Es importante tener en cuenta que no se permite el ingreso de mascotas.

De este modo, el Idartes continúa promoviendo espacios de encuentro cultural gratuitos y de calidad en la ciudad, incentivando la participación de la primera infancia y sus familias en actividades artísticas pensadas para estimular su creatividad y sensibilidad.

¿Dónde y a qué hora es la obra de teatro ‘Profundo’ del Idartes en Bogotá?

La obra ‘Profundo’, promovida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se presentará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, ubicado en la carrera séptima #28-66 en el centro de Bogotá. La entrada es gratuita, por lo que se recomienda llegar con antelación.

¿Cuáles son los requisitos para asistir a la obra ‘Profundo’ en el Museo Nacional?

De acuerdo con la información oficial, cada niña o niño debe ingresar acompañado por un adulto responsable. Niñas y niños mayores de 6 años pueden participar solamente si son parte del grupo familiar de la niña o niño de primera infancia. Además, no se permite el acceso de mascotas durante la función.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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