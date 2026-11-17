Por: El Espectador

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La condena por el feminicidio de Erika Valeria Guzmán Sierra fue dictada, pero la captura de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, señalado como responsable del caso, sigue sin concretarse. Jenny Carolina Sierra, madre de la joven asesinada, insiste en que la búsqueda internacional y el procedimiento de extradición no han mostrado avances claros. Erika, de solo 17 años, fue asesinada el 26 de noviembre de 2019 en su apartamento del barrio La Coruña, en Ciudad Bolívar, Bogotá. Pese a la sentencia judicial emitida contra Sierra Ortiz, dos años después, la familia de la víctima denuncia que no recibe información concreta sobre la circulación de una alerta roja de Interpol ni sobre actuaciones en otros países para dar con el paradero del condenado, según aparece en las declaraciones y registros citados por Blu Radio.

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El seguimiento migratorio presentado por la familia indica que Sierra Ortiz salió de Colombia con destino a Países Bajos en mayo de 2023; sin embargo, tampoco existen reportes públicos sobre su ubicación actual, su captura en territorio extranjero o el avance oficial de solicitudes de extradición. Jenny Carolina Sierra expresó a Blu Radio su frustración ante la demora en que la condena sea ejecutada: “Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel”, dijo, refiriéndose a la ausencia de esfuerzos visibles para materializar la detención. Añadió que desconoce si ya existe una notificación roja de Interpol y pidió que la búsqueda se realice más allá de Países Bajos, pues existe el riesgo de que Sierra Ortiz se haya desplazado a otros países del continente europeo.

El expediente se encuentra ahora en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá, encargado de realizar el seguimiento a las sentencias. Este despacho solicitó al Ministerio de Justicia que se busque al condenado para proceder con extradición, aunque ni ese ministerio ni Interpol han informado sobre el estado del trámite. De acuerdo con Interpol, una notificación roja es una solicitud para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, con miras a un futuro proceso de extradición. Cabe precisar que, aunque hay orden de captura en Colombia, cada país receptor debe decidir su proceder ante esa alerta.

La tragedia de Erika está enmarcada en un contexto de creciente violencia contra las mujeres en Bogotá. Mientras la familia busca justicia, la Secretaría Distrital de la Mujer reporta que en la primera mitad de 2026 se registraron 11 feminicidios en la ciudad, siguiendo una tendencia preocupante observada en los años previos, en datos avalados por la Fiscalía y divulgados por la entidad.

¿Cuál es el estado actual del caso de extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz?

Hasta el momento, de acuerdo con lo consultado por la familia de la víctima y citado por Blu Radio, no se ha divulgado públicamente información sobre la aprobación de una notificación roja de Interpol ni sobre el avance oficial de la solicitud de extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz. El expediente está en manos del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá y se solicitó al Ministerio de Justicia que impulse las gestiones para localizarlo, pero no existen reportes formales sobre un proceso concluido.

¿Qué es una notificación roja de Interpol y cómo funciona en casos de feminicidio?

Interpol define la notificación roja como una solicitud internacional para buscar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita un proceso judicial, como la extradición. No se trata de una orden de captura automática en todos los países: cada nación evalúa si actúa sobre esa alerta, de acuerdo con sus leyes y procedimientos. En casos de feminicidio, la notificación roja busca facilitar la captura y entrega del buscado para que enfrente la justicia en el país donde fue condenado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.