Por: El Espectador

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Esta semana, varios barrios de 13 localidades en Bogotá y sectores de Soacha experimentarán cortes de agua programados, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre e incluyen labores como empates de redes, cambios de válvulas, instalaciones de accesorios y mantenimiento preventivo y correctivo. De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los cortes tendrá una duración de hasta 24 horas, aunque en Salitre Occidental y Granjas de Techo (Fontibón), el corte programado para el miércoles podría prolongarse hasta 27 horas.

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El propósito principal de estas suspensiones es garantizar el correcto funcionamiento y la modernización de la red hídrica. Las autoridades han recalcado la importancia de estar preparados: antes de cada corte, recomiendan llenar los tanques de reserva y almacenar la cantidad necesaria de agua solo para un día, priorizando el consumo responsable.

Los servicios se verán interrumpidos en barrios como El Nogal, Espartillal, El Retiro y La Cabrera (Chapinero); Polo Club (Barrios Unidos); y varios sectores de Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, entre otros, desde la mañana del martes. El miércoles, los cortes alcanzarán otras zonas como Prado Pinzón, Mazurén, Santa Helena y Victoria Norte (Suba), así como La Esmeralda y Rafael Núñez (Teusaquillo), además de zonas en Fontibón, Ciudad Bolívar, Usaquén, Puente Aranda y Soacha. El jueves continuarán los trabajos en barrios de Suba, Engativá, Bosa y Ciudad Bolívar. En Soacha, los barrios como Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel también verán afectado el servicio.

La EAAB enfatiza que los usuarios que almacenen agua en recipientes deben consumirla dentro de las 24 horas y utilizarla prioritariamente para actividades esenciales, como la preparación de alimentos y el lavado de manos. Para situaciones de emergencia, la empresa ofrece el servicio de carrotanques, priorizando clínicas, hospitales y puntos de alta concentración de personas. Las solicitudes se pueden realizar llamando a la Acualínea 116, según informó la propia entidad.

La información sobre barrios afectados, horarios y motivos de cada suspensión fue obtenida de comunicados oficiales y publicaciones de El Espectador. Se recomienda consultar canales oficiales para cualquier ajuste o actualización durante la semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y localidades de Bogotá afectados por los cortes de agua esta semana?

Durante los cortes programados desde el 17 hasta el 19 de noviembre, se verán afectados barrios de localidades como Chapinero, Barrios Unidos, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Fontibón, Tunjuelito, Usaquén, Puente Aranda, Engativá y Bosa, así como varios sectores de Soacha, según la información proporcionada por la Empresa de Acueducto.

¿Qué recomendaciones dio la Empresa de Acueducto para los cortes de agua programados?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aconseja llenar tanques de reserva antes de la suspensión del servicio, almacenar solamente el agua necesaria para un día y consumirla dentro de las 24 horas. Además, sugiere priorizar el agua para preparar alimentos y lavar las manos, y, en caso de requerir carrotanques, solicitarlos a través de la Acualínea 116, priorizando la atención en centros médicos y lugares con alta afluencia de público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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