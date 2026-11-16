El presidente Abelardo de la Espriella recibió un espaldarazo de varios sectores políticos luego de anunciar que los productos de la canasta familiar no tendrán IVA dentro de su propuesta de reforma fiscal, conocida como Ley de Rescate Económico. La decisión fue celebrada por dirigentes y partidos que habían manifestado reparos frente a esa iniciativa, lo que podría facilitar las conversaciones con el Congreso para conseguir su aprobación.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Cuál es la fecha límite del Congreso para aprobar Ley de Rescate? Podría no salir este año)

Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien respaldó la determinación del mandatario y aseguró que representa un motivo de tranquilidad para los colombianos.

A ese pronunciamiento se sumó Juan Caicedo, dirigente del Centro Democrático, quien agradeció al Gobierno por escuchar las preocupaciones de su colectividad. Sin embargo, advirtió que todavía existen asuntos que generan inquietud, entre ellos los impuestos a la medicina prepagada y al servicio de internet para los estratos 1, 2 y 3.

El representante Óscar Darío Pérez también respaldó la decisión y recordó que su partido había solicitado excluir los gravámenes a los productos de primera necesidad. A su vez, el Partido Conservador manifestó su apoyo a la determinación de no aumentar los impuestos a los alimentos.

Desde otros sectores también hubo reacciones favorables. El exministro Rodrigo Lara celebró que se retirara la propuesta de gravar la canasta familiar, mientras que Carol Borda, integrante de Salvación Nacional, destacó el compromiso anunciado por el presidente con los hogares y el campo colombiano.

¿Qué significa este anuncio para la Ley de Rescate?

La decisión representa un cambio importante en el panorama político de la iniciativa, pues el IVA a los alimentos se había convertido en uno de los principales obstáculos para conseguir respaldo en el Congreso.

Incluso, varias bancadas habían advertido que no acompañarían una reforma que terminara aumentando el costo de los productos básicos para los colombianos. Por eso, retirar esa propuesta podría facilitar los acuerdos entre el Ejecutivo y los legisladores, especialmente con sectores que habían condicionado su respaldo a ese cambio.

Sin embargo, esto no significa que el proyecto tenga asegurada su aprobación. Todavía existen reparos frente a otros impuestos contemplados en la iniciativa y será necesario avanzar en las discusiones legislativas para definir su contenido definitivo.

¿Qué es la Ley de Rescate de Abelardo de la Espriella?

La Ley de Rescate Económico es un proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella con el propósito de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas y enfrentar el déficit fiscal que tiene el país.

La iniciativa, radicada en el Congreso como el proyecto de ley 477 de 2026, contempla una serie de cambios tributarios y medidas de ajuste del gasto estatal para mejorar las cuentas de la Nación a partir de 2027.

Entre sus propuestas iniciales estaban modificaciones al IVA de distintos productos y servicios, cambios en los impuestos de renta, ajustes a los aportes de salud y medidas para incentivar la inversión privada. También contempla recortes en gastos del Estado y cambios en las condiciones tributarias para las empresas.

Uno de los puntos más cuestionados era la posibilidad de aumentar el IVA que pagan algunos alimentos, pues el proyecto planteaba eliminar tarifas reducidas y modificar el tratamiento tributario de determinados productos.

Con el nuevo anuncio presidencial, el Gobierno tendrá que ajustar esa parte de la iniciativa y buscar alternativas para compensar los recursos que esperaba obtener por esa vía.

(Ver también: Cerveza saldría más cara por Ley de Rescate: preocupación en tenderos por caída de ventas)

Así, aunque la Ley de Rescate todavía tiene un camino legislativo por recorrer, la decisión de excluir el IVA a la canasta familiar le permite al Gobierno recuperar parte del respaldo político que había perdido durante las primeras discusiones del proyecto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.