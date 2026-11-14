Por: El Espectador

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Seis grabados de Pablo Picasso, sustraídos hace más de un mes de un restaurante de alta cocina ubicado en la Costa Azul de Francia, fueron finalmente recuperados tras un operativo policial. Según informaron las autoridades francesas, las obras fueron encontradas ocultas detrás de unas cajas de herramientas y un montón de ropa de cama en una casa de la región. En el desarrollo de esta investigación, siete personas resultaron arrestadas, ya que los agentes lograron relacionar el hurto con un robo anterior de vehículo en la misma zona.

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Guillaume Plaidy, oficial al mando de la policía militar local, expresó en televisión nacional que existe la sospecha de que el robo tiene vínculos con el crimen organizado. Plaidy afirmó: “Estos delincuentes están involucrados en varios tipos de delitos, por lo que se adaptan a cualquier cosa que genere dinero”.

La reconstrucción de los hechos, difundida por la policía, detalla que dos sujetos encapuchados y con guantes irrumpieron en el restaurante L’Amandier, en el pueblo de Mougins, durante la noche del 1 de octubre. Mientras una tercera persona esperaba vigilando en un vehículo cercano, los ladrones accedieron al establecimiento por una de las conocidas “puertas francesas” y, en menos de un minuto, sustrajeron los seis grabados de Picasso. Matthieu Autant, gerente del restaurante, relató que todo ocurrió "muy rápido".

Las piezas robadas pertenecen a la Suite Vollard, una serie de 100 grabados realizados entre 1930 y 1937 por Picasso. El coleccionista británico Christian Levett, propietario del restaurante, había adquirido estas obras en 2008 y las exhibía desde 2010 en el denominado Salon Picasso, un espacio dedicado al artista español dentro del restaurante. El valor conjunto de los grabados superaba los 100.000 euros, según detallaron los investigadores.

Tras el robo, la investigación policial incluyó vigilancia y seguimientos a lo largo de un mes. Cuatro de los arrestados, según la policía, habrían proporcionado apoyo logístico para concretar el delito.

Mougins, lugar donde ocurrieron los hechos, es un enclave con profundo vínculo artístico, ya que allí residió Pablo Picasso junto a su segunda esposa, Jacqueline Roque, desde 1961 hasta su muerte en 1973. El robo refleja un aumento de la delincuencia relacionada con bienes culturales en la zona y en toda Francia: en octubre, el Louvre también sufrió un asalto y en septiembre fueron robadas pinturas de Renoir en un municipio cercano.

Christian Levett, en entrevista, contó que luego del robo instaló nuevas cerraduras, sensores de movimiento y cámaras de seguridad en L’Amandier. Por precaución, reemplazó los grabados originales devueltos por fotografías de Picasso, mientras decide si volverá a exponer los originales, alegando que “no tiene sentido tentar a la gente a robar cosas”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las medidas de seguridad tomadas después del robo de los grabados de Picasso?

De acuerdo con declaraciones de Christian Levett, propietario de L’Amandier, tras el robo de los grabados de Picasso se implementaron nuevas cerraduras, sensores de movimiento y cámaras de seguridad en el restaurante. Además, las obras robadas fueron sustituidas en la exhibición por fotografías del artista, mientras decide el destino final de los originales.

¿Qué es la Suite Vollard de Picasso y cuál fue su relevancia en el caso?

La Suite Vollard es una serie de 100 grabados creados por Pablo Picasso a principios de la década de 1930. En este caso específico, los seis grabados robados pertenecían a esa colección y estaban valorados en más de 100.000 euros. Estas piezas, adquiridas por Christian Levett en 2008, formaban parte de una exposición permanente en el restaurante y su robo atrajo la atención sobre la seguridad de los bienes culturales en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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