Por: France 24

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El sufrimiento de Samuel Gunsberg, internado en Francia durante la Primera Guerra Mundial, revela uno de los capítulos menos conocidos del conflicto: el internamiento de cerca de 60.000 civiles extranjeros en territorio francés, una realidad que afectó no solo a quienes fueron catalogados como "enemigos", sino también a sus familias. El testimonio de Samuel, recogido en un cuaderno redescubierto por su tataranieta Pauline Rouquette, periodista de France 24, muestra la crudeza de la decisión tomada por el gobierno francés el 1 de septiembre de 1914, cuando ordenó evacuar a personas originarias de países considerados enemigos, como el Imperio alemán y Austria-Hungría, hacia campos lejos del frente, movido tanto por el miedo al espionaje como por la prevención de linchamientos y represalias populares. Según el historiador Ronan Richard de la Universidad de Rennes 2, todo se hizo de manera improvisada y sin políticas claras de clasificación, lo que condujo a internamientos masivos, muchas veces injustificados debido al desconocimiento de las complejas cuestiones de nacionalidad de la época.

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Samuel Gunsberg, nacido en Budapest y residente en Francia desde 1900, fue internado aunque no tenía la nacionalidad húngara. En sus cartas y su diario relató el dolor de la separación de su familia y su vida en los campos de Auray, Hennebont y Sarzeau, así como el impacto físico y emocional de padecer una úlcera sin acceso a atención médica adecuada. Intentó defender su situación ante las autoridades y recibió apoyos como el del redactor jefe del periódico británico ‘The Daily Mail’, pero las autoridades francesas lo siguieron considerando "persona indeseable". La vida en los campos, descritos como "torres de Babel" por la mezcla de culturas y nacionalidades, incluía labores agrícolas y talleres para suplir la falta de mano de obra por la guerra, aunque Samuel no pudo trabajar debido a su enfermedad.

La tragedia personal de Samuel se agravó con la muerte de su hijo André y la suya propia en octubre de 1916. Después de su fallecimiento, su esposa Eugénie sufrió la pérdida de la nacionalidad y vivió dificultades económicas y burocráticas hasta que logró recuperarla por decreto en julio de 1917. El caso de la familia Gunsberg, de acuerdo con Richard, simboliza los "destinos rotos" de quienes, atraídos por Francia, terminaron marginados y olvidados en la memoria colectiva. El silencio que rodeó estos hechos dentro de la familia y la historia nacional refleja el peso del estigma y la dificultad de sobrellevar la pérdida y la exclusión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué le sucedió a Samuel Gunsberg y su familia tras su internamiento en Francia durante la Primera Guerra Mundial?

Samuel Gunsberg permaneció internado en varios campos franceses, alejado de su familia, hasta que falleció por complicaciones de salud en octubre de 1916. Tras su muerte, su esposa Eugénie enfrentó la pérdida de la nacionalidad, graves dificultades económicas y la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos y madre. Pese a la adversidad, logró recuperar la ciudadanía francesa en 1917, aunque el estigma y la memoria dolorosa del episodio pesaron durante décadas sobre sus descendientes.

¿Por qué Francia internó a miles de civiles extranjeros durante la Primera Guerra Mundial?

De acuerdo con France 24 y el historiador Ronan Richard, la decisión del gobierno francés de internar a cerca de 60.000 extranjeros de países enemigos fue una reacción improvisada ante el temor al espionaje y a posibles linchamientos por parte de la ciudadanía. Las autoridades evacuaron a estos civiles y los enviaron a campos de concentración, frecuentemente sin distinguir adecuadamente su nacionalidad o situación individual, lo que generó graves consecuencias humanitarias y familiares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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