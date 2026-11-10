Por: France 24

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El papa León XIV, nacido en Estados Unidos y naturalizado peruano, ha expresado un profundo afecto por Perú, destacando el impacto que ha tenido el país en su identidad y ministerio. En declaraciones a Elise Ann Allen, quien escribió su biografía, el pontífice señaló: "Amo mucho a Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy". De acuerdo con la periodista, esta conexión es recíproca, y los peruanos aguardan con entusiasmo su visita programada para el 11 de noviembre.

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Según María Montserrat Alvarado, directora de comunicaciones del Vaticano, el regreso de León XIV al país es significativo tanto para la Iglesia como para él personalmente, pues Perú "le dio su ministerio y le inspiró una nueva visión pastoral". El clima de expectativa ha generado una verdadera fiebre de la ‘papamanía’, especialmente intensa en ciudades donde el papa trabajó como misionero y obispo, incluyendo Chiclayo y Callao. El padre Jasson Sempertegui Libaque, quien fue secretario de Robert Prevost (ahora León XIV) en Chiclayo, describe la visita como un "triunfo personal de Chiclayo y de la esperanza", según relató a France 24.

En las calles, la celebración es palpable. Según el párroco Víctor Torres, de la basílica Nuestra Señora del Carmen en Callao, los feligreses muestran gratitud y orgullo por contar con un papa que, aunque estadounidense de nacimiento, se identificó con la cultura, gastronomía y necesidades de los peruanos. Los relatos recogen numerosos recuerdos sobre la cercanía de León XIV: durante su etapa de obispo, recorría cada quince días los 800 kilómetros entre Callao y Chiclayo, desplazándose él mismo en automóvil y hospedándose con humildad en casas de familiares o amigos.

Las relaciones personales también forman parte de su legado en Perú. Mildred Camacho Dioses, una de sus ahijadas bautismales, comparte que el papa ha mantenido contacto y apoyo con su familia durante años, fortaleciendo un vínculo de afecto y acompañamiento espiritual. De acuerdo con WTN, Mildred tuvo oportunidad de reencontrarse con él en agosto de 2024, antes de que el pontífice anticipara que podrían pasar años sin volver a comunicarse.

La gastronomía peruana ocupa un lugar especial en la visita, ya que chefs y restaurantes preparan platos emblemáticos como homenaje. El entusiasmo crece entre los emprendedores, quienes ven en la llegada del papa una bendición para el bienestar económico y social. El chef Roberto Madrid, entrevistado por France 24, subraya el deseo generalizado de brindarle lo mejor de la culinaria nacional a su paso por el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la visita del papa León XIV a Perú despierta tanta expectativa?

La visita del papa León XIV genera una fuerte expectativa porque muchos peruanos lo consideran parte de su pueblo. Su historia personal ligada a décadas de trabajo pastoral en Perú, su cercanía con la gente y su integración con las costumbres y gastronomía locales motivan el entusiasmo, especialmente en lugares donde ejerció como obispo y misionero.

¿Cuál fue el papel del papa León XIV en la diócesis de Chiclayo, Perú?

El papa León XIV, antes conocido como Robert Prevost, sirvió como obispo de Chiclayo desde 2015 hasta 2023. Durante este tiempo, mostró un vínculo estrecho con la comunidad, realizaba largos viajes entre Chiclayo y Callao, y se destacó por su humildad y cercanía con las personas, consolidando así su legado pastoral en la región, de acuerdo con testimonios recogidos por France 24.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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