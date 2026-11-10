Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La última semana ha estado marcada por una intensa actividad sísmica en distintas regiones del planeta, con más de 20 terremotos de magnitud igual o superior a 5.0 registrados entre el 3 y el 10 de noviembre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la mayoría de estos movimientos ocurrieron en el Anillo de Fuego del Pacífico, una franja geológica que rodea la cuenca del océano Pacífico y suele concentrar el mayor porcentaje de terremotos y volcanes activos del mundo. Cuatro de estos eventos alcanzaron magnitudes mayores a 6.0, aumentando la atención sobre posibles riesgos regionales.

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Uno de los terremotos más fuertes reportados por el USGS se originó el 9 de noviembre en las islas Salomón. Este sismo alcanzó una magnitud de 6.4 y tuvo su epicentro a unos 30 kilómetros al suroeste de Lata, con una profundidad de 17 kilómetros. A pesar de la notable fuerza del evento, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami. Este patrón sísmico también se manifestó en Japón, donde el 6 de noviembre ocurrió un terremoto de magnitud 6.1 en la región de Kanto, perceptible en Tokio. Igualmente, el 5 de noviembre la región de Fiyi experimentó otro sismo de magnitud 6.1, pero su profundidad superior a 540 kilómetros redujo significativamente su impacto.

En Centroamérica, Guatemala vivió el 10 de noviembre un terremoto de magnitud 5.6 en las cercanías de Puerto San José, que se sintió en la capital y en países vecinos como El Salvador y Nicaragua, según los reportes. Por fortuna, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni daños materiales graves por este evento.

El Anillo de Fuego del Pacífico es conocido por su intensa actividad tectónica. Esta zona de aproximadamente 40.000 kilómetros es un punto de contacto entre placas tectónicas como la del Pacífico, Nazca, Cocos, Filipina y Norteamericana. Dicha interacción causa prácticamente el 90 % de los terremotos y el 75 % de los volcanes activos a nivel global. Esta situación genera inquietudes sobre la posibilidad de un terremoto de mayores dimensiones.

No obstante, los especialistas del USGS aclaran que, aunque se hayan registrado más de 20 sismos en una semana, esto no implica necesariamente que ocurra un megaterremoto inminente. En la actualidad la ciencia no puede predecir con precisión la fecha, el lugar ni la magnitud de un sismo. Por eso, recomiendan atender solo información de fuentes oficiales y mantener planes de emergencia familiares, evitando dar por hecho escenarios catastróficos sin fundamento científico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tantos terremotos en el Anillo de Fuego del Pacífico?

La gran actividad sísmica del Anillo de Fuego del Pacífico se debe a la interacción de múltiples placas tectónicas en una franja de alrededor de 40.000 kilómetros, lo que provoca la mayoría de los terremotos y volcanes activos del mundo, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

¿El aumento de sismos en el Anillo de Fuego significa que habrá un megaterremoto?

No necesariamente. Aunque en la última semana se han registrado más de 20 sismos de magnitud 5.0 o superior en el Anillo de Fuego, los expertos del USGS señalan que no existe evidencia científica que relacione este aumento con la llegada inminente de un megaterremoto. Actualmente, no es posible predecir la fecha ni la magnitud exacta de estos eventos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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