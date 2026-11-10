Escrito por:  Redacción Mundo
Nov 10, 2026 - 10:46 am

Una verdadera tragedia vial sacudió a Bulgaria este martes 10 de noviembre, luego de que un accidente múltiple en la autopista Trakia dejara al menos 12 personas muertas y 51 heridas. El siniestro involucró a 86 vehículos y ocurrió en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad en uno de los principales corredores viales del país.

El accidente se registró cerca de Zimnitsa, en la región de Yambol, al sureste de Bulgaria, específicamente entre los kilómetros 289 y 294 de la autopista Trakia, que conecta a la capital, Sofía, con la ciudad costera de Burgas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se presentaron dos choques en cadena en sentidos contrarios de la carretera. En el primero, que ocurrió en dirección a Burgas, un camión habría bloqueado el paso de un autobús, situación que desencadenó una serie de colisiones entre automóviles, camionetas y vehículos de carga.

Posteriormente, se produjo otro accidente múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía. Según el balance oficial, 63 vehículos estuvieron involucrados en el primer choque y otros 23 en el segundo, para un total de 86 automotores afectados.

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Estos son los videos de la situación:

Niebla y velocidad, entre las hipótesis del accidente en Bulgaria

Una de las principales hipótesis apunta a las condiciones climáticas que se presentaban en el momento del accidente. Las autoridades señalaron que una niebla que apareció repentinamente redujo la visibilidad, dificultando la reacción de los conductores.

De acuerdo con las primeras declaraciones del secretario general interino del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, algunos testimonios indican que la visibilidad pasó de aproximadamente 70 u 80 metros a apenas 10 metros.

A esto se sumaron las condiciones de la carretera, que estaba húmeda, y las velocidades que presuntamente no eran adecuadas para las condiciones meteorológicas. También se investiga si algunos conductores se distrajeron al observar el accidente que ocurría en la calzada contraria.

Bulgaria confirmó 12 muertos y 51 heridos

El balance de víctimas confirmó que 12 personas perdieron la vida: 11 fallecieron en el lugar de los accidentes y otra murió posteriormente en un centro hospitalario. Además, 51 personas fueron hospitalizadas en centros médicos de Sliven, Yambol y Burgas.

Las imágenes captadas desde drones muestran automóviles destruidos, camiones volcados y vehículos amontonados sobre la carretera.

La autopista permanece cerrada mientras avanzan las investigaciones y las labores de retiro de los automotores. Entretanto, el Gobierno anunció que el 11 de noviembre será día de duelo nacional en memoria de las víctimas.

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