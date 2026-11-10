Una verdadera tragedia vial sacudió a Bulgaria este martes 10 de noviembre, luego de que un accidente múltiple en la autopista Trakia dejara al menos 12 personas muertas y 51 heridas. El siniestro involucró a 86 vehículos y ocurrió en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad en uno de los principales corredores viales del país.

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El accidente se registró cerca de Zimnitsa, en la región de Yambol, al sureste de Bulgaria, específicamente entre los kilómetros 289 y 294 de la autopista Trakia, que conecta a la capital, Sofía, con la ciudad costera de Burgas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, se presentaron dos choques en cadena en sentidos contrarios de la carretera. En el primero, que ocurrió en dirección a Burgas, un camión habría bloqueado el paso de un autobús, situación que desencadenó una serie de colisiones entre automóviles, camionetas y vehículos de carga.

Posteriormente, se produjo otro accidente múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía. Según el balance oficial, 63 vehículos estuvieron involucrados en el primer choque y otros 23 en el segundo, para un total de 86 automotores afectados.

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Estos son los videos de la situación:

Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 https://t.co/NfyVJyGotH — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured. Dense fog appears to have played a major role. https://t.co/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

MASSIVE 50-VEHICLE PILEUP LEAVES AT LEAST 10 DEAD IN BULGARIA — Reuters A chain of crashes struck a foggy stretch of highway leaving cars and trucks crushed and overturned across both sides of the road Emergency crews still working to reach people trapped in their cars https://t.co/96ccj482Kw — RT (@RT_com) November 10, 2026

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

🚨🇧🇬 BULGARIA MOTORWAY HORROR: 12 DEAD, DOZENS INJURED, MORE THAN 70 VEHICLES INVOLVED — TWO MASSIVE PILE-UPS FIVE KILOMETRES APART AS DRIVERS REPORTED VISIBILITY OF JUST ONE METRE! New details are emerging about the devastating November 10 motorway disaster near Yambol in southeastern Bulgaria. This was not one collision. Two separate mass pile-ups struck opposite directions of the Trakia motorway within minutes of each other. The first emergency call came around 7:10 a.m., near kilometre 289 towards Burgas. Another major pile-up occurred near kilometre 294 towards Sofia. According to Bulgaria’s health minister, 12 people died — 10 at the scene and two during transport to hospital. At least 46 people were taken for medical treatment. Witnesses described fog so thick that visibility was reportedly reduced to approximately ONE METRE. Cars were crushed between heavy trucks. Vehicles caught fire. Some motorists were trapped inside wreckage, while emergency crews struggled to reach them. The disaster was so extensive that authorities mobilised military personnel, prepared military air transport for the injured and removed sections of motorway barriers to reach victims. THE QUESTION NOW: HOW DID TWO MASSIVE PILE-UPS OCCUR ON THE SAME MOTORWAY WITHIN MINUTES — AND COULD MORE LIVES HAVE BEEN SAVED? Investigators are examining the collisions and the role of extremely poor visibility, road conditions and driving speeds. 🇧🇬 12 PEOPLE HAVE LOST THEIR LIVES. BULGARIA IS MOURNING. Our condolences to every family affected by this tragedy. — Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 10, 2026

Niebla y velocidad, entre las hipótesis del accidente en Bulgaria

Una de las principales hipótesis apunta a las condiciones climáticas que se presentaban en el momento del accidente. Las autoridades señalaron que una niebla que apareció repentinamente redujo la visibilidad, dificultando la reacción de los conductores.

De acuerdo con las primeras declaraciones del secretario general interino del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, algunos testimonios indican que la visibilidad pasó de aproximadamente 70 u 80 metros a apenas 10 metros.

A esto se sumaron las condiciones de la carretera, que estaba húmeda, y las velocidades que presuntamente no eran adecuadas para las condiciones meteorológicas. También se investiga si algunos conductores se distrajeron al observar el accidente que ocurría en la calzada contraria.

Bulgaria confirmó 12 muertos y 51 heridos

El balance de víctimas confirmó que 12 personas perdieron la vida: 11 fallecieron en el lugar de los accidentes y otra murió posteriormente en un centro hospitalario. Además, 51 personas fueron hospitalizadas en centros médicos de Sliven, Yambol y Burgas.

Las imágenes captadas desde drones muestran automóviles destruidos, camiones volcados y vehículos amontonados sobre la carretera.

La autopista permanece cerrada mientras avanzan las investigaciones y las labores de retiro de los automotores. Entretanto, el Gobierno anunció que el 11 de noviembre será día de duelo nacional en memoria de las víctimas.

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