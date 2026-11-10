La muerte de Angèle Metzger, actriz francesa de 28 años, causó conmoción en el mundo artístico de ese país. La intérprete fue encontrada sin vida el sábado 7 de noviembre de 2026 en Les Pavillons-sous-Bois, una localidad ubicada en las afueras de París. Las circunstancias del hecho todavía son materia de investigación.

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El cuerpo de la artista fue hallado a los pies del edificio del Centro Comunal de Acción Social (CCAS), en el departamento de Sena-Saint Denis. Según informó el diario francés Le Figaro, una trabajadora que se encontraba en el lugar la encontró inconsciente poco después de las 8:00 de la mañana y alertó a los servicios de emergencia.

Los paramédicos intentaron reanimarla, pero no consiguieron salvarle la vida. Las primeras indagaciones apuntan a que Metzger habría caído desde una escalera o una plataforma ubicada sobre un estacionamiento subterráneo.

Sin embargo, todavía no se ha establecido cómo llegó a ese espacio, que no estaba habilitado para el acceso del público. De acuerdo con las publicaciones de Le Parisien y Le Figaro, las cámaras de seguridad habrían registrado a la actriz cruzando una barrera para ingresar al edificio.

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La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Entre las diligencias están el análisis de las grabaciones de videovigilancia, los estudios técnicos y las declaraciones de posibles testigos. Por ahora, las autoridades no han establecido si se trató de una caída accidental o de otra circunstancia.

Así fue la trayectoria de Angèle Metzger

Angèle Metzger era hija del actor Stéphane Metzger y de la directora Marie Caldera. Desde adolescente mostró interés por la actuación y comenzó a presentarse a castings cuando tenía 14 años. Su primera aparición cinematográfica fue en la película ‘Madame Hyde’, estrenada en 2018.

Uno de los trabajos que le dio mayor reconocimiento fue la serie francesa ‘Chair tendre’, estrenada en 2022, en la que interpretó a Sasha. Su actuación le permitió obtener el premio Revelación de actriz en el festival Séries Mania de ese año.

También participó en producciones como ‘Drone Games’ y ‘Fotogénico’. En 2026 apareció en el videoclip de ‘Japan’, canción de la banda irlandesa Fontaines D.C., junto al actor Charlie Heaton.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Metzger tenía intereses artísticos en otros campos: cantaba en el grupo Liquide y se dedicaba a la cerámica, disciplina en la que llegó a presentar sus obras en exposiciones. Su muerte deja una carrera que comenzaba a ganar reconocimiento en la industria audiovisual francesa.

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