Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Planetario de Bogotá anunció la llegada de una experiencia inmersiva con un homenaje dedicado a la música electrónica francesa. Según información oficial, el evento 'French Touch' será presentado en la cúpula del planetario, ofreciendo un ambiente lleno de ritmo, luces y recuerdos musicales característicos de la escena electrónica de Francia. La actividad está programada para el 13 de noviembre de 2026, a partir de las 7:00 p.m., y la entrada requiere boletería, como se detalla en la invitación institucional.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta de 'French Touch' se distingue por sumergir a los asistentes en la historia del llamado french house, un movimiento musical que emergió con fuerza en la década de los 90 y los 2000. Este género se caracterizó por la reinvención de la música electrónica a través de sonidos filtrados, bases influenciadas por el funk y una estética que combinaba lo elegante con lo experimental. Durante el show, la cúpula de 360° facilitará la vivencia de una atmósfera envolvente, en la que se desplegarán elementos visuales de alta tecnología sincronizados con música seleccionada cuidadosamente. Entre los artistas destacados en el repertorio de la noche se encuentran Daft Punk, Cassius y Justice, reconocidos por su aporte a la proyección internacional del french house.

El espectáculo se presenta como una fiesta sensorial única, donde convergen música, diseño visual y ritmo para ofrecer una experiencia fuera de lo convencional. Sin embargo, se emite una advertencia importante dirigida al público con condiciones de sensibilidad particular. De acuerdo con la organización, el evento incluirá imágenes y luces de movimiento y ritmo acelerado, acompañadas de sonidos de alto impacto. Por este motivo, recomiendan que personas con antecedentes de epilepsia fotosensible, alta sensibilidad visual o auditiva, así como quienes puedan experimentar mareos, vértigo o migrañas fotosensibles, consulten previamente antes de ingresar a la función.

El Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, sigue posicionándose como un espacio para la cultura, el arte y la vanguardia musical, promoviendo eventos que buscan unir la tecnología con la creatividad artística y brindar nuevas sensaciones a los asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del show ‘French Touch’ en el Planetario de Bogotá?

El objetivo del espectáculo ‘French Touch’, de acuerdo con la información del Planetario de Bogotá, es rendir un homenaje a la música electrónica francesa, especialmente al movimiento french house. A través de una experiencia inmersiva, la idea es que los asistentes disfruten una selección representativa de artistas y sonidos emblemáticos en un entorno sensorial que combina arte, música y tecnología.

¿Qué recomendaciones de seguridad deben seguir los asistentes a ‘French Touch’ en Bogotá?

La organización del evento advierte que el show incluye visuales de ritmo rápido e imágenes y sonidos de alto impacto. Por ello, recomiendan precaución a personas con antecedentes de epilepsia fotosensible, alta sensibilidad visual o auditiva, mareos, vértigo o migrañas fotosensibles. Es fundamental que este grupo se informe previamente para evitar posibles molestias durante la experiencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.