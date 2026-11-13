Microsoft trabaja para normalizar sus servicios después de una interrupción tecnológica que comenzó el jueves 12 de noviembre y afectó plataformas como Outlook, Teams y Copilot. El incidente tuvo repercusiones en diferentes países y complicó las actividades de empresas, entidades y usuarios que dependen de estas herramientas.

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Durante las primeras horas de la falla, miles de personas reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas, consultar correos electrónicos, enviar mensajes y utilizar aplicaciones de Microsoft 365. La interrupción también alcanzó servicios empresariales conectados con la infraestructura de correo de la compañía.

¿Qué servicios de Microsoft resultaron afectados?

Entre las plataformas que presentaron problemas estuvieron:

Outlook: usuarios reportaron dificultades para abrir sus buzones y enviar o recibir correos.

usuarios reportaron dificultades para abrir sus buzones y enviar o recibir correos. Microsoft Teams: se registraron fallas de acceso y problemas para utilizar las herramientas de comunicación.

se registraron fallas de acceso y problemas para utilizar las herramientas de comunicación. Copilot: el asistente de inteligencia artificial también presentó interrupciones.

el asistente de inteligencia artificial también presentó interrupciones. Microsoft 365: otros servicios asociados, como SharePoint, Planner y To Do, estuvieron entre los reportados con afectaciones.

La magnitud del incidente quedó reflejada en los registros de Downdetector, plataforma que llegó a recibir cerca de 130.000 reportes de problemas con Outlook en distintos países.

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Microsoft reportó avances en la recuperación, pero no una normalización total

Durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, la compañía informó que comenzaba a observar una mejoría en la disponibilidad de sus servicios y en la entrega de correos electrónicos.

Microsoft señaló que había avances en Norteamérica y Europa, además de señales favorables en Asia-Pacífico. No obstante, advirtió que algunos usuarios todavía podían experimentar interrupciones intermitentes o retrasos en la recepción de mensajes mientras continuaban los trabajos técnicos.

Por esta razón, aunque varias personas comenzaron a recuperar el acceso a sus cuentas, la empresa todavía no había confirmado que todos los sistemas estuvieran funcionando con completa normalidad.

¿Qué provocó la caída de los servicios de Microsoft?

La interrupción estuvo relacionada con problemas en la infraestructura de servidores que soporta los servicios de Microsoft 365, especialmente los vinculados con Exchange Online, la plataforma que gestiona el correo electrónico de Outlook.

En sus primeras explicaciones, Microsoft indicó que algunos servidores dejaron de estar disponibles inesperadamente. Además, un proceso encargado de establecer conexiones seguras se habría saturado, provocando que los equipos dejaran de responder a las solicitudes.

La compañía intentó recuperar la infraestructura mediante el reinicio de servidores, la redistribución del tráfico y ajustes en la configuración de red. Sin embargo, algunas de las medidas iniciales no produjeron los resultados esperados, por lo que los ingenieros tuvieron que explorar otras alternativas. Microsoft aseguró que no tenía indicios de que el incidente estuviera relacionado con un ataque informático.

La interrupción también afectó a empresas y entidades públicas

La caída no se limitó a usuarios particulares. De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press (AP), diferentes organizaciones y entidades públicas tuvieron dificultades para desarrollar algunas de sus actividades.

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En Reino Unido, por ejemplo, se reportaron interrupciones en operaciones judiciales y en sistemas utilizados para recibir denuncias policiales. También hubo dificultades en servicios de correo de entidades gubernamentales de otros países.

La situación evidenció la dependencia de numerosas organizaciones de las plataformas digitales para gestionar comunicaciones, documentos y procesos internos.

Por ahora, Microsoft continúa trabajando para recuperar la capacidad de los servidores afectados, estabilizar sus servicios y procesar los mensajes que quedaron pendientes durante la interrupción.

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