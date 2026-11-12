Nayib Bukele anunció un nuevo avance de las fuerzas de seguridad de El Salvador en Haití, esta vez con la recuperación de uno de los escenarios deportivos más importantes de ese país. El mandatario informó que una operación conjunta entre militares salvadoreños y autoridades haitianas permitió tomar el control del estadio Sylvio Cator, ubicado en Puerto Príncipe, que estaba bajo dominio de las pandillas desde 2024. Sin embargo, el operativo dejó un hallazgo que llamó especialmente la atención: varios cráneos humanos en el interior del recinto.

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La intervención se desarrolló en el marco de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador. En ella participaron la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas, la Task Force y las Fuerzas Especiales salvadoreñas. Según informó Bukele en su cuenta de X, los uniformados consiguieron asegurar el estadio y sus alrededores, que estaban en poder de estructuras criminales.

El hallazgo de los restos humanos fue uno de los detalles más impactantes que compartió el presidente salvadoreño. No obstante, hasta el momento no se han entregado detalles sobre la cantidad exacta de cráneos encontrados, su procedencia o la identidad de posibles víctimas. Tampoco se han conocido circunstancias que permitan establecer cómo llegaron esos restos al escenario deportivo.

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Nan kad akò bilateral ki genyen ant gouvènman Ayiti ak gouvènman Salvadò a, yon operasyon konjwen ki te reyini Polis Nasyonal Dayiti, Fòs Lame Dayiti (FAd’H), Task Force la, ak Fòs Espesyal Salvadò yo reyisi pran kontwòl Estad Sylvio Cator a epi mete l an sekirite. Pandan operasyon an, nou te dekouvri plizyè zo tèt moun anndan estad la. Kounye a, nou pral tabli yon baz operasyonèl nan estad la pou n ka kontinye avanse pi fon nan teritwa gang yo kontwole. Kounye a, se nou ki gen avantaj sou teren an. Mwen mande tout manm gang yo avèk anpil fèmte pou yo kite zòn nan anvan ofansiv la kòmanse. Moun ki chwazi rete pou konbat fòs nou yo ap oblije sibi konsekans yo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 13, 2026

Pero la recuperación del estadio no sería el último paso de la operación. Bukele anunció que las fuerzas salvadoreñas establecerán allí una base operativa, con la que pretenden avanzar hacia otros sectores de Puerto Príncipe que permanecen bajo el control de las pandillas. El mandatario aseguró que ahora tienen la ventaja en el terreno y anticipó nuevas acciones contra los grupos armados.

En ese sentido, el presidente lanzó una advertencia directa a los integrantes de las estructuras criminales para que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva militar. “Quienes elijan quedarse para combatir a nuestras fuerzas deberán someterse a las consecuencias“, expresó en su publicación.

El estadio Sylvio Cator, inaugurado en 1953 y con capacidad para cerca de 10.000 espectadores, era el escenario en el que la selección haitiana disputaba sus partidos como local. Sin embargo, la violencia y el dominio de las pandillas obligaron a dejar de utilizarlo desde que el recinto cayó bajo control de estos grupos en 2024. Ahora, el lugar tendrá un papel estratégico en la ofensiva de seguridad anunciada por Bukele.

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