Lo que debía ser una jornada dedicada a la música y la oración terminó en una emergencia que sorprendió a cientos de asistentes en el estado de Ceará, Brasil. Un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del lugar dejó un joven muerto y obligó a detener las actividades, mientras quienes estaban en el escenario y el público buscaban protegerse al escuchar los disparos.

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El hecho se registró el lunes 9 de noviembre durante el Festival de la Paz, un encuentro católico que se desarrollaba en la Arena Aeroporto, en el municipio de Sobral. La programación estaba siendo transmitida en directo por internet, por lo que parte de la reacción de los participantes quedó registrada en video.

Según reportó CNN Brasil, los disparos se produjeron en el estacionamiento del recinto, mientras el evento continuaba en el escenario. La víctima fue identificada como Antônio da Silva Mendes Neto, de 20 años, quien trabajaba en esa zona del lugar.

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🚨BRASIL: Homem é m0rto a tiros durante evento religioso em Sobral (CE), e disparos provocam correria e pânico entre milhares de pessoas. https://t.co/Unwl7fEAlk — CHOQUEI (@choquei) November 10, 2026

Los disparos provocaron momentos de angustia durante la transmisión

Las imágenes de la transmisión muestran cómo los presentadores y músicos reaccionaron al escuchar las detonaciones. Algunos se agacharon y otros se apartaron rápidamente del escenario, mientras entre los asistentes se escuchaban gritos y expresiones de temor.

En medio de la confusión, los responsables de la celebración interrumpieron las actividades y comenzaron a orar junto con algunos de los presentes. La transmisión también fue suspendida durante varios minutos y posteriormente se reanudó.

Cuando regresó la señal, uno de los presentadores pidió tranquilidad y explicó que el ataque había ocurrido en el exterior del recinto, no dentro del espacio donde se encontraban los asistentes. La organización buscó así evitar que aumentara el temor entre las personas que permanecían en el festival.

Quién era el joven que murió en el ataque armado

Antônio da Silva Mendes Neto tenía 20 años y trabajaba en el estacionamiento de la Arena Aeroporto. Según los primeros reportes de medios brasileños, fue atacado por hombres armados mientras cumplía sus labores en ese sector.

El joven recibió varios disparos y murió debido a la gravedad de las heridas. Los responsables huyeron después del ataque, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el homicidio e identificar a quienes participaron.

La Policía Civil quedó a cargo del caso, que es investigado como homicidio. Las autoridades también desplegaron diligencias y labores de búsqueda para obtener información que permita esclarecer los motivos del crimen. Hasta los reportes publicados el 11 de noviembre, no se habían informado capturas relacionadas con el hecho.

Gobernador anunció refuerzo policial tras el homicidio

El gobernador del estado de Ceará, Elmano de Freitas, se pronunció sobre lo ocurrido y manifestó su rechazo a la violencia registrada en Sobral. A través de sus redes sociales, informó que solicitó al secretario de Seguridad el envío de más uniformados y equipos para reforzar la presencia de las autoridades en el municipio.

El mandatario también pidió que el contingente permaneciera en la zona hasta recuperar la tranquilidad y facilitar las acciones para dar con los responsables.

Por su parte, la organización del Festival de la Paz publicó un comunicado en el que lamentó la muerte del joven y expresó su solidaridad con sus familiares. También rechazó el ataque ocurrido en el área externa del evento y agradeció la intervención de las fuerzas de seguridad.

La programación religiosa continuó después de la emergencia, aunque la celebración quedó marcada por el homicidio y los momentos de temor que vivieron quienes asistían al encuentro.