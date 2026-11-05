Una pelea descontrolada convirtió un partido juvenil en Brasil en un episodio que le dio la vuelta al mundo. Lo que debía ser una semifinal de fútbol terminó con puñetazos, patadas, amenazas y una cifra histórica de expulsiones: 51 tarjetas rojas, un récord mundial que superó ampliamente la marca anterior.

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El insólito encuentro enfrentó a Uberlandia y Mamoré por la ida de las semifinales del campeonato regional Sub-20 de la segunda división del estado de Minas Gerais. Aunque el equipo visitante se impuso 3-1, el resultado quedó relegado por los graves incidentes que sacudieron el compromiso.

El árbitro Fernando Patrick fue quien tuvo que poner orden en medio del caos y terminó expulsando a 43 futbolistas y ocho integrantes de los cuerpos técnicos de ambos clubes. El récord anterior registrado por el Libro Guinness de los Récords era de 36 expulsiones, durante un encuentro de quinta división argentina disputado en 2011 entre Claypole y Victoriano Arenas.

Los problemas comenzaron al inicio del segundo tiempo, después de que un futbolista de Uberlandia recibiera la segunda tarjeta amarilla. La situación escaló rápidamente y el juez enfrentó un ambiente de “presión extrema y de hostilidad hacia el equipo arbitral”.

El árbitro también denunció que varios directivos invadieron el campo para insultarlo y amenazarlo. Uno de ellos, según su reporte, le dijo: “Te voy a dar unos puñetazos, vas a tener que salir escoltado”.

El compromiso estuvo detenido durante 40 minutos y la pelea general estalló nuevamente al final, tras la expulsión de un jugador de Mamoré por provocar al banco rival.

Cabe mencionar que 48 de las 51 expulsiones tuvieron que notificarse después debido al desorden. Uberlandia anunció que no disputaría el partido de vuelta, pues su rival no contaría con suficientes jugadores para afrontar el encuentro por las suspensiones.

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