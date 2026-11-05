Este jueves, 5 de noviembre, ha sido un día triste para miles de aficionados en el mundo, puesto que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, máximo ídolo de la Selección de Portugal, anunció que se retirará del fútbol internacional a sus 41 años.

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Fue por medio de un video publicado en las redes sociales que el jugador del Al Nassr confirmó que luego del problema con el técnico en la última fecha Fifa, por el que abandonó la concentración, tomó la decisión de no seguir vistiendo la camiseta roja con verde.

Este fue el video:

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Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

En Instagram, dicho video ya suma 324 millones de vistas, miles de comentarios, compartidos y más, puesto que este jugador es el máximo ídolo de muchas personas alrededor del mundo.

Los futbolistas colombianos, por ejemplo, no son la excepción, pues varios también le han escrito algo en su video para despedirlo luego de dar esta complicada noticia.

Uno de los más importantes fue James Rodríguez, con quien compartió en el Real Madrid, quien en dicha publicación le escribió: “Leyenda 🐐”. Cabe recordar que con el mediocampista compartieron grandes momentos en el club español, anotando 18 goles juntos en total.

Además, Johan Mojica, Jhon Arias y más jugadores también le han manifestado su respeto por la carrera que ha construido, que sin duda es una de las mejores en la historia del fútbol.

Cabe recordar que además de James, el futbolista portugués también compartió con Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus y David Ospina y Jhon Jáder Durán en el Al Nassr de Arabia Saudita.

(Ver también: Cristiano Ronaldo rompió el silencio y aclaró por qué abandonó a Portugal: “Pido disculpas”)

De esta manera, Cristiano Ronaldo se retira de la Selección Portugal como el jugador con más goles, con más partidos, con más goles en torneos oficiales e incluso con tres títulos: Eurocopa 2016 y dos Nations League.

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