Cristiano Ronaldo rompió el silencio y destapó el fuerte conflicto que terminó con su salida de la concentración de la Selección de Portugal. El delantero aseguró que tomó la decisión después de que, según su versión, el entrenador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) incumplieran la palabra que le habían dado horas antes.

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El portugués explicó que tuvo una conversación con ambos en la mañana del día en que se produjo la rueda de prensa y que fue directo al preguntarles si realmente querían que continuara con la Selección. Ronaldo aseguró que les dijo que, si no contaban con él, simplemente debían decírselo de frente, pues aceptaría la decisión y no habría ningún problema.

Sin embargo, según relató, la respuesta fue completamente diferente.

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“Me respondieron al unísono que no. Que mi lugar estaba en la Selección”, afirmó Cristiano, quien aseguró que posteriormente sintió que esa promesa había sido rota. Para el delantero, ese fue el punto de quiebre que lo llevó a empacar sus cosas y abandonar la concentración.

Ronaldo insistió en que nunca ha intentado influir en las decisiones de los entrenadores. Aseguró que durante casi 25 años de carrera jamás se ha metido en asuntos técnicos o tácticos y que siempre ha aceptado las decisiones de quienes están al frente del equipo.

Por eso, consideró que permanecer en la concentración después de lo ocurrido podía terminar perjudicando al grupo. “Sentí que, desde ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo”, explicó.

No obstante, el capitán de Portugal también asumió su responsabilidad por haberse marchado y pidió disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués. Incluso aceptó que la Federación debe sancionarlo y sostuvo que su condición de capitán debería ser considerada como un agravante.

“No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo”, reconoció Ronaldo, quien dejó claro que entiende que sus acciones deben tener consecuencias.

Pese al enfrentamiento, el atacante descartó que esté pensando en despedirse de Portugal. Aunque reconoció que en algún momento habrá uno o más partidos para decir adiós, aseguró que todavía piensa en competir y ganar con su país.

Ronaldo recordó que incluso permaneció con la Selección después de conocer la muerte de su padre, una situación que, según él, demuestra lo que representa Portugal en su carrera.

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Por eso, su mensaje final fue contundente: si está físicamente bien, continúa jugando con su club y cumple la eventual suspensión que reciba, seguirá disponible para volver a la Selección.

“Cuando pienso en la Selección, lo que realmente pienso es en competir”, sentenció Cristiano Ronaldo.

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