Venezuela sigue de luto tras el devastador doble terremoto que sacudió su costa central el pasado 24 de junio. Dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en el estado de Yaracuy, han dejado una de las mayores catástrofes naturales en la historia moderna del país.

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(Ver también: Angustiante operativo para rescatar a vigilante bajo escombros en Venezuela: “Es un guerrero”)

Hasta la fecha, el balance oficial reporta más de 2.500 fallecidos y más de 12.000 heridos, aunque las cifras podrían seguir aumentando ante los miles de desaparecidos que aún permanecen bajo los escombros.

La Guaira ha sido el estado más golpeado, con centenares de edificios colapsados, hospitales dañados y una crisis humanitaria que se agrava por la falta de insumos básicos y la dificultad para distribuir ayuda.

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En medio de tanto dolor, surgen historias que tocan el corazón de millones y recuerdan la resiliencia del pueblo venezolano. Una de ellas es la de Andrés Mieles, un niño de aproximadamente 10-11 años, rescatado de entre los escombros tras pasar horas atrapado.

Andrés perdió una pierna a causa de las graves heridas sufridas y, lo más desgarrador, varios miembros de su familia fallecieron en la tragedia. Su historia podría haber quedado como una más entre las miles de víctimas, pero su espíritu y un pequeño deseo lo convirtieron en símbolo de esperanza.

Al llegar al hospital, entre el sufrimiento y la confusión, Andrés solo pidió una cosa a los médicos: conseguirle la figurita de Cristiano Ronaldo para su álbum Panini. Fanático incondicional del astro portugués, el pequeño encontró en su ídolo un motivo para sonreír pese a todo.

La historia se viralizó rápidamente gracias a creadores de contenido venezolanos, como Armando Poyo, y llegó a oídos del propio Cristiano.

El delantero del Al-Nassr y capitán de la selección portuguesa no dudó en responder. Grabó un emotivo video personalizado para Andrés: “Hola Andrés, ¿qué tal? Te hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno, te quiero invitar a ver un partido mío y para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”.

El mensaje fue mostrado al niño en su cama del hospital, generando una ola de emoción entre el personal médico, familiares y miles de venezolanos que siguen la recuperación del pequeño.

Cristiano Ronaldo vio el mensaje de Andrés, un niño venezolano afectado por el terremoto y lo invitó a asistir a uno de sus partidos. Gracias Cristiano 🙏🏻🇻🇪 pic.twitter.com/iYXxrjcitQ — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) July 3, 2026

Pequeños gestos como este iluminan la oscuridad. Mientras las labores de rescate continúan con más de 680 réplicas registradas, y la comunidad internacional envía ayuda, historias como la de Andrés recuerdan que, incluso en la peor adversidad, la solidaridad y el cariño trascienden fronteras. Venezuela llora a sus muertos y lucha por reconstruir, pero también celebra la vida y la fuerza de sus niños.

(Ver también: Se dobló cifra devastadora de muertos por terremoto en Venezuela y régimen decretó 7 días de duelo)

En la adversidad, el espíritu humano brilla con más intensidad. Andrés Mieles, con su sonrisa y su nueva meta de conocer a su ídolo, se convierte en un símbolo de que, aunque el suelo tiemble, la esperanza no se derrumba.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.