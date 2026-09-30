Toda una novela se armó en el entorno de la Selección de Portugal. El equipo europeo, que en esta fecha Fifa está compitiendo en la Nations League, jugó su último partido contra la Selección de Noruega, un partido que ganó por 1-2 gracias a los goles de Joao Félix y Goncalo Ramos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Las lágrimas de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal reavivan rumores sobre su retiro de la selección)

Sin embargo, en ese encuentro el astro portugués Cristiano Ronaldo no jugó ni un solo minuto y eso habría roto la relación, pues al delantero no le gustó la situación y se creó una tensión con el cuerpo técnico.

De hecho, en la mañana de este miércoles, 30 de septiembre, el delantero, el técnico Jorge Jesús y el presidente de la Federación se reunieron y tuvieron una conversación, que al parecer no salió bien.

Lee También

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre la situación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: “Esto parece que es un caso entre él y yo, pero no hay caso ninguno”. “En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores”.… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 30, 2026

Apenas terminó la rueda de prensa, se conoció que el delantero empacó sus maletas, se fue al aeropuerto y abandonó la concentración de la Selección Portugal, pese a que todavía queda un encuentro en la actual fecha Fifa.

Así se fue de la concentración:

Así se fue Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal. Difícil momento para la leyenda.pic.twitter.com/BwbqqilD2e https://t.co/2VEFFbLJQl — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 30, 2026

Es más, apenas unos minutos después, el jugador escribió un mensaje en sus redes sociales, asegurando que luego se conocerán las razones reales de su salida, pero que por ahora solo le desea lo mejor a su país.

“En su debido momento, les contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que impulsaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, dijo.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

(Ver también: Cristiano Ronaldo tuvo hermoso gesto con niño sobreviviente de la tragedia en Venezuela)

De esta manera, Portugal debe afrontar sus últimos partidos sin el atacante del Al Nassr, que serán vs. Dinamarca este primero de octubre a las 11:45 de la mañana y luego frente a Noruega el domingo a la misma hora.

* Pulzo.com se escribe con Z