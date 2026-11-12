Un tiroteo registrado este jueves en el centro de Washington D. C., Estados Unidos, dejó al menos cinco personas heridas, según información recopilada por El Tiempo. El ataque ocurrió en el sector de Logan Circle, una zona residencial y comercial ubicada a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca.

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Las autoridades todavía no han establecido las causas del hecho ni han entregado información sobre la identidad del responsable. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto autor de los disparos huyó del lugar antes de ser capturado, mientras la Policía desplegó un operativo para asegurar el sector y adelantar las investigaciones.

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El agente policial Nathan Clarke señaló que todavía no se conocen detalles adicionales sobre el tiroteo, incluida la ubicación exacta en la que se produjeron los disparos. Entre tanto, las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la cuadra 1500 de la calle 15, donde se concentra parte de la emergencia.

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En esa zona se encuentran establecimientos comerciales, residencias, el gimnasio VIDA y la iglesia episcopal St. Luke’s, además de un supermercado Whole Foods en las inmediaciones. El despliegue policial mantiene acordonadas varias áreas alrededor del lugar, mientras se intenta establecer qué ocurrió y dar con el responsable.

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