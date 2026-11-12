La muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero, el colombiano que recibió cuatro disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, volvió a generar controversia tras una investigación de The New York Times. El periódico reveló que David Brouillette, señalado de dispararle al joven, había enviado mensajes racistas contra otro colombiano que hacía parte de su propia familia y tenía antecedentes laborales que también despertaron cuestionamientos.

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El caso ocurrió el 13 de julio, cuando Durán Guerrero se movilizaba en su vehículo rumbo al trabajo en Biddeford, Maine. Agentes de inmigración intentaron detener el automóvil porque creían que allí viajaba un extranjero indocumentado al que buscaban. Durante el procedimiento, Brouillette abrió fuego y acabó con la vida del colombiano, quien recibió cuatro impactos de bala en el rostro y el cuello.

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Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Durán también había ingresado ilegalmente a Estados Unidos, pese a que no era el objetivo del operativo. Sin embargo, la entidad se retractó después de que el senador Angus King cuestionara esa versión y se comprobara que el joven tenía permiso de trabajo. Su muerte abrió interrogantes sobre los procedimientos de ICE y la preparación de los agentes encargados de estos operativos.

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Uno de los aspectos más llamativos de la investigación del diario estadounidense tiene que ver con la actitud que el agente había mostrado años antes hacia un colombiano cercano a su familia. En 2021, Elizabeth Emen, hermana de Brouillette, mantenía una relación sentimental con un ciudadano colombiano de 37 años, con quien tenía dos hijos. El hombre cursaba un doctorado en educación y residía legalmente en Estados Unidos.

Según contó Emen al periódico, su hermano rechazaba esa relación por prejuicios raciales y asumía, sin pruebas, que su pareja no tenía documentos. La situación llegó a un punto crítico cuando la mujer invitó a sus familiares al cumpleaños de uno de sus hijos. Brouillette respondió mediante un correo electrónico con expresiones ofensivas contra el colombiano, entre ellas: “Que se vuelva a su país con su trasero de no ciudadano y disfrute de sus lujos del tercer mundo“.

En otros apartes del mensaje, el agente cuestionó que el hombre considerara tener derecho a ocupar un lugar en la familia y afirmó que su origen no le permitía comprender el valor de la libertad estadounidense. Emen entregó los correos al New York Times, mientras que una amiga y un representante de la familia corroboraron el intercambio. El conflicto fue tan fuerte que Brouillette le escribió a su hermana: “Estás muerta para mí, Liz”. El periódico decidió no revelar la identidad del colombiano.

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La investigación también expuso aspectos de la trayectoria profesional de Brouillette. Entre 2015 y 2025 habría pasado por al menos siete empleos y, en 2019, aseguró ante un juez de familia que había trabajado como policía en Hallowell, Maine, aunque nunca obtuvo ese cargo. ICE lo contrató el primero de diciembre de 2025, en medio de una campaña de incorporación acelerada de agentes durante la administración de Donald Trump.

De acuerdo con el reportaje, Brouillette pudo evitar el curso completo de formación que normalmente exige la institución porque alegó tener experiencia policial. Además, aunque un contratista terminó la revisión de sus antecedentes, el informe todavía estaba pendiente de evaluación cuando ocurrió el tiroteo en el que murió Durán Guerrero. El periódico también recogió señalamientos de antiguos empleadores sobre comportamientos violentos e indisciplina, así como una advertencia de su propia madre, quien lo describió como una persona peligrosa que no debía tener armas de fuego. “Créanles a sus víctimas, no a él”, afirmó Bedard al diario.

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