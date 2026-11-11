Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta deuda superior a los 200 millones de pesos. El expresidente publicó en su cuenta de X una imagen de una consignación que presentó como prueba de que ya le devolvió el dinero que, según explicó, le debía a su antigua colaboradora.

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En el mensaje, Petro aseguró que Rodríguez estaba autorizada para retirar su salario y cubrir sus gastos personales, debido a que no puede utilizar sus tarjetas bancarias desde que fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Según su versión, durante los últimos cuatro meses la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) habría dejado intacto el dinero de su sueldo y asumido esos pagos con recursos propios. Por eso, sostuvo que la transferencia publicada corresponde a la devolución de esos gastos y al pago de la deuda que tenía con ella.

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“Aquí está la prueba de la devolución y el pago de mi deuda”, escribió el exmandatario al compartir el comprobante bancario.

Sin embargo, el pronunciamiento no se limitó a explicar el movimiento de dinero. Petro también cuestionó a Noticias RCN y al empresario Carlos Ardila, a quien señaló de manipular la información sobre el caso.

Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida. Desde que me metieron a la lista ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco. Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco. En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero. Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda. Sigan manipulando señor Carlos Ardila a una persona bajo consumo de medicamentos psicóticos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2026

Petro lanzó señalamientos contra Angie Rodríguez

En la misma publicación, el expresidente se refirió a la situación de salud de Rodríguez y utilizó expresiones descalificadoras para cuestionar las declaraciones que ha entregado a los medios de comunicación.

“Sigue RCN manipulando a una enferma que debería ser protegida”, escribió. Al final del mensaje volvió a mencionar el supuesto consumo de medicamentos psicóticos y pidió que dejaran de utilizar a la exfuncionaria en medio de la controversia.

Sus afirmaciones sobre la salud de Rodríguez hacen parte de los señalamientos publicados por Petro y no constituyen, por sí mismas, una valoración médica independiente.

¿Qué había dicho Angie Rodríguez sobre la deuda de Petro?

La respuesta del expresidente se produjo después de que Noticias RCN divulgara que Rodríguez estaría recopilando facturas, comprobantes bancarios, conversaciones y otros documentos para respaldar una reclamación que superaría los 200 millones de pesos.

Según la versión de la exdirectora del Dapre, ella habría asumido gastos relacionados con desplazamientos de Petro, entre ellos tiquetes, alojamiento y viáticos. Para cubrirlos, habría utilizado recursos de sus ingresos y solicitado préstamos que todavía tendría pendientes.

El informe también reveló que Rodríguez recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen buscaba establecer. De acuerdo con Noticias RCN, la exfuncionaria habría elevado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera para conocer quién ordenó la transferencia.

Así, mientras Rodríguez prepara los soportes de los gastos que asegura haber asumido, Petro sostiene que ya saldó la obligación y publicó un comprobante para respaldar su versión. Las dos explicaciones dejan en el centro de la controversia los movimientos de dinero entre ambos y el origen de los recursos involucrados.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.