Angie Rodríguez abrió una ventana para comunicarse con sus seguidores y anticipó que sus redes también serán un espacio para hablar de las denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hizo su primera publicación en X.

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“Decidí, por obvias razones, abrir las redes sociales. Los invito a seguirme. Deben tenerme un poquito de paciencia, iré poco a poco aprendiendo”, dijo Rodríguez en el video. además, aprovechó el mensaje para insistir en los señalamientos que ha expuesto desde su salida del Gobierno.

Entre esos asuntos mencionó presuntas anomalías en la contratación y en la selección de funcionarios durante la administración Petro. También ha hablado de una supuesta “red de mujeres” vinculada, según sus denuncias, con la prostitución dentro del Ejecutivo.

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Este será un espacio para seguir siendo escudera de la verdad, con la misma firmeza de siempre. Síganme 💪🏽 https://t.co/kzwHCdoanl — Angie Lizeth Rodríguez Fajardo (@Angier_1992) November 10, 2026

Rodríguez sostuvo que no se arrepiente de exponer esas situaciones y afirmó que, mientras recibía ataques, recopilaba pruebas. “Me estaba enfrentando al poder. (…) no me arrepiento de nada”, manifestó. Aseguró que entregó el material probatorio a la justicia y que tiene más información por divulgar.

La exfuncionaria dijo que busca abrir conversaciones sobre asuntos de interés nacional que deben conocer en otros países. “Guardar silencio nunca fue una opción y menos para mí”, expresó.

La apertura de sus cuentas ocurre tras una decisión judicial sobre Laura Sarabia. Un juzgado de Bogotá ordenó a Rodríguez retractarse de afirmaciones contra la exembajadora, al proteger sus derechos a la honra y al buen nombre. La disputa surgió por declaraciones en las que Rodríguez afirmó que Sarabia habría chantajeado a Petro y tendría material comprometedor. La abogada Lina Sandoval, representante de Sarabia, confirmó la orden.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.