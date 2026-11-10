En medio de las controversias con el gobierno anterior, un movimiento del expresidente Gustavo Petro quedó en la mira de uno de sus opositores políticos en el país.

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El senador Enrique Gómez aseguró que la decisión del exmandatario de trasladar su canal prioritario desde X hacia WhatsApp obedece a una maniobra política premeditada para evadir la confrontación directa con la opinión ciudadana.

Según el congresista de oposición, la maniobra encubre fines netamente electorales y publicitarios bajo un falso argumento de censura ideológica en las redes sociales tradicionales. “Esto no es un triunfo, es otra fría jugada calculada”, apuntó desde su cuenta en X, antes Twitter.

Para el legislador, la determinación del dirigente de izquierda responde a un análisis de penetración digital cuantitativa y control de audiencias.

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Sostuvo que el motivo de fondo detrás de este viraje comunicativo es “estrictamente matemática y estratégica”. Para eso señaló un dato clave: “X solo llega al 38,6 % de la población, mientras que WhatsApp alcanza al 93,1 %”.

El senador Gómez remarcó que las herramientas de mensajería instantánea evitan cualquier interacción crítica de la audiencia en los contenidos emitidos.

“Además, hábilmente ni menciona que en los canales la comunicación es unidireccional. Es decir, que los ciudadanos no pueden refutar, desmentir u opinar en sus publicaciones”, aseveró.

Frente a este formato cerrado, el parlamentario alertó sobre los peligros de restringir la retroalimentación informativa en las plataformas digitales contemporáneas.

“Ojo: los canales no son el problema (yo mismo tengo uno), pero no nos dejemos engañar por sus triquiñuelas ni le celebremos la huida al debate”, sentenció Gómez.

El pronunciamiento del senador respondió a la declaración pública con la que el exmandatario oficializó su distanciamiento de la plataforma administrada por Elon Musk.

Petro justificó su decisión de irse de X alegando la existencia de supuestas trabas operativas contra sus tesis institucionales y un sesgo doctrinario en la red.

Denunció la presencia de “restricciones” y acusó a la plataforma de mantener una “afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio que la razón y la democracia”.

Bajo esa justificación, el expresidente comunicó el cambio de eje digital a través de su propio perfil oficial.

“Dadas las restricciones que pone X a la irradiación del pensamiento progresista, y su afinidad a la extrema derecha con algoritmos que expanden el odio q la razón y la democracia, he decididó dejar de utilizar X como cuenta principal en las redes y pasara a ser cuenta comlementaria. Empiezo a hacer crecer mi canal por Whassap que pasará a ser mi cuenta principal y personal. De 9,1 millones paso a 600.000 pero creo que aun disminuya mi ausencia ayudo más a la democracia desde redes”, indicó.

Este martes 10 de noviembre de 2026, el dirigente divulgó formalmente el enlace de acceso comunitario, dando inicio a su nueva estrategia de difusión en medios digitales.

¿Cuáles son las diferencias entre una cuenta de X y un canal de WhatsApp?

La arquitectura digital que separa a una cuenta de la red social X de un canal de WhatsApp define formas radicalmente opuestas de interacción comunitaria en los entornos virtuales contemporáneos.

La plataforma X opera mediante un modelo abierto de comunicación bidireccional. Cualquier usuario registrado puede responder publicaciones, citar mensajes ajenos, abrir hilos de discusión y debatir públicamente con los creadores de contenido.

Por el contrario, el canal de WhatsApp funciona como una herramienta de difusión estrictamente unidireccional. En este espacio, únicamente los administradores autorizados poseen facultades operativas para redactar y transmitir informaciones a las audiencias suscritas.

Los seguidores de un canal no pueden publicar textos de respuesta directa ni entablar conversaciones abiertas en el hilo informativo. Su participación queda limitada exclusivamente a reaccionar mediante emoticonos predeterminados o participar en sondeos rápidos.

El algoritmo de distribución representa otra divergencia técnica esencial entre ambos sistemas digitales. En X, los algoritmos jerarquizan el contenido visible según tendencias globales, interacciones virales y polarización temática en el muro principal.

En cambio, WhatsApp entrega los mensajes en estricto orden cronológico dentro de la pestaña Novedades, sin alterar artificialmente la visibilidad de los comunicados emitidos por los gestores.

La privacidad de los datos personales exhibe igualmente contrastes notorios en su diseño operativo. Mientras en X los seguidores quedan expuestos públicamente ante cualquier observador, en WhatsApp los números telefónicos permanecen completamente ocultos.

Ni los administradores ni los integrantes de la comunidad pueden visualizar la identidad telefónica de los demás miembros, garantizando un entorno anónimo frente al resto de los suscriptores.

Mientras X fomenta la confrontación y la discusión en tiempo real, los canales de WhatsApp priorizan la emisión de boletines cerrados sin derecho a réplica inmediata.

Comprender estas distinciones técnicas permite a las figuras públicas seleccionar la plataforma adecuada según sus propósitos de retroalimentación o difusión informativa.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.