Por: El Espectador

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A solo tres meses del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, persisten serias inquietudes en torno al estado de las bibliotecas públicas en Colombia. Un informe publicado por la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas revela que 62 bibliotecas públicas continúan cerradas debido a los daños provocados por el sismo. El mismo documento señala que al menos 99 bibliotecas reportaron algún tipo de afectación y que 10 sufrieron colapsos parciales o totales a raíz del terremoto.

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El análisis detalla que las bibliotecas municipales fueron las más perjudicadas, con 81 de las 101 evaluadas afectadas. Además, se registran daños en 12 bibliotecas rurales, cuatro ubicadas en resguardos indígenas, tres departamentales y una perteneciente a un consejo comunitario. El informe, según la información proporcionada por la Biblioteca Nacional, fue elaborado antes de la llegada de Julia Daza a la dirección de la institución el 1 de octubre. De acuerdo con una fuente anónima citada en el documento, aunque este reporte fue compartido durante su empalme, Daza habría optado por no hacer comentarios al respecto.

En cuanto a la gravedad de los daños, dos bibliotecas colapsaron completamente, ubicadas respectivamente en Chocó y Quindío. Otras ocho sufrieron colapsos parciales, concentrándose principalmente en Valle del Cauca, Chocó y Risaralda. Según el propio informe, Valle del Cauca representa el departamento más afectado: de 38 bibliotecas con estado registrado, 30 permanecen cerradas. La problemática también se extiende a Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, todos con bibliotecas cerradas o con graves afectaciones.

El colectivo Medio Pan y un Libro manifestó en redes sociales que cada número representa una comunidad privada de su espacio para el encuentro y aprendizaje. Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del colectivo, explicó que existía la intención de acompañar a las bibliotecas para obtener un diagnóstico más detallado sobre el estado real de estos espacios. Ante el panorama, el colectivo exigió a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de las Culturas diagnósticos actualizados, planes de recuperación concretos y acompañamiento técnico y financiero, con el objetivo de salvaguardar el acceso de infancias y comunidades a los servicios bibliotecarios.

La situación de las bibliotecas públicas se tensionó aún más tras la renuncia de Sandra Suescún como coordinadora de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, un cargo que había ocupado durante 14 años. Según la página de la Biblioteca Nacional, Suescún cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector, en campos vinculados a la lectura y la gestión de bibliotecas públicas y escolares. La salida de Suescún despierta preocupaciones adicionales en un contexto en el que la actual administración ha sido objeto de críticas por su gestión y por la falta de experiencia de sus directivos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas bibliotecas públicas siguen cerradas en Colombia tras el terremoto?

De acuerdo con el informe de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 62 bibliotecas públicas permanecen cerradas a raíz de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles fueron los departamentos más afectados por el sismo según la Red Nacional de Bibliotecas Públicas?

Según datos del informe, el departamento con mayor número de bibliotecas cerradas es Valle del Cauca, con 30 de 38 cerradas, seguido por Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Quindío y Cauca, que reportan varios recintos fuera de servicio debido a los daños sufridos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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